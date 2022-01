Albese Volley Tecnoteam è volata Modica dove domani giocherà in anticipo contro il fanalino

pallavolo femminile ultime dai campi

Albese Volley dopo i recuperi di ieri si attende il 5° turno di ritorno di A2 donne.

Albese Volley coach Cristiano Mucciolo avverte: "A dispetto della classifica mi aspetto una partita complicata e con grandi insidie"

E' già vigilia di campionato per l'Albese Volley che oggi dopo l'ultimo allenamento di rifinitura è partita per la Sicilia dove domani sabato 29 gennaio renderà visita all'Egea Modica per l'anticipo del 5° turno di ritorno del girone B di serie A2 femminile. Da segnalare che ieri proprio Modica ha giocato un recupero perdendo in casa contro Montecchio per 1-3. Giocato anche un altro recupero con il successo del Soverato per 3-1 contro la Rizzotti Pallavolo Sicilia Catania. Con questa vittoria il Soverato ha scavalcato temporaneamente proprio la Tecnoteam al quinto posto in classifica nel girone. Chi si augura che sia un sorpasso solo provvisorio è proprio Cristiano Mucciolo che domani sfiderà l'ultima della classe Modica con la sua Tecnoteam.

Così Cristiano Mucciolo prima della partenza per Modica:

"Ci aspetta una partita con grande insidie a dispetto della classifica. Perché se molti si aspettano una partita semplice contro una squadra ultima in classifica ma io ricordo che prima di essere convolta dall'emergenza covid il tema siciliano stava giocando un'ottima pallavolo. Mi aspetto quindi davvero una partita difficile e complessa. Una partita che precede un mese di febbraio molto lungo in cui si giocherà tanto ogni mercoledì e ogni weekend tra recuepri e gare regolari, Dovremo quindi essere bravi a dosare le nostre energie e preparare al meglio le gare. Sarà quindi un mese complicato e noi tutti staff e giocatrici dovremo prepararci al meglio per ogni partita e per fare il massimo".

Giocati due recuperi del girone B

Egea Modica - Sorelle Ramonda Montecchio 1-3

Ranieri International Soverato - Rizzotti Pallavolo Sicilia Catania 3-1.

Programma del 6° turno di ritorno girone B serie A2 femminile

Sabato 29 gennaio ore 15:30

Egea Pvt Modica – Tecnoteam Albese Volley Como

Sabato 29 gennaio ore 16:00

Club Italia Crai – Lpm Bam Mondovi’

Domenica 30 gennaio ore 15:30

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Domenica 30 gennaio ore 17:00

Anthea Vicenza – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Cda Talmassons – Ranieri International Soverato

Riposa: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

La nuova classifica Girone B serie A2 femminile

.Cda Talmassons 32*; Eurospin Ford Sara Pinerolo 30**; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 29; Lpm Bam Mondovi’ 26***; Ranieri International Soverato 20** ; Tecnoteam Albese Volley Como 19***; Itas Ceccarelli Group Martignacco 17*; Club Italia Crai 13***; Anthea Vicenza 13***; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 5**; Egea Pvt Modica 3**.

*una partita in meno;

**due partite in meno;

***tre partite in meno.