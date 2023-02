Albese Volley: si è chiuso il 6° turno di ritorno in serie A2 con il club brianzolo sugli scudi.

Albese Volley: Tecnoteam ecco il tris vincente: anche Olbia va al tappeto

Si sa non c'è due senza tre e così l'Albese Volley ieri si è voluta regalare il tris vincente in occasione del suo ritorno sul campo amico di Casnate per il 6° turno di ritorno del campionato di A2 femminile. La Tecnoteam si è sbarazzata della temibile Olbia rifilandole lo stesso 3-0 che aveva subito all'andata al termine di una partita suntuosa che ha visto come mvp Alice Nardo. Con questa vittoria il team albesino sale a quota 21 agganciando Picco Lecco al settimo posto. La squadra di coach Mauro Chiappafreddo ora si prepara per la trasferta infrasettimanale a Milano contro il fanalino di coda Club Italia con l'obiettivo di calare il poker vincente.

Il tabellino di TECONTEAM ALBESE VOLLEY - VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-0 Parziali 25-12, 25-22, 25-15

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 6, Cassemiro 7, Veneriano 6, Nardo 21, Badini 5, Conti 12, Rolando (L), Cantaluppi 1. Non entrate: Stroppa, Gallizioli, Radice (L), Pinto, Nicoli. All. Chiappafreddo.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Bridi 4, Miilen 2, Taje', Bulaich Simian 12, Gannar 4, Schiro' 7, Barbagallo (L), Messaggi 4, Fontemaggi 3, Diagne 1, Bresciani. All. Guadalupi. ARBITRI: Chiriatti, Lorenzin.

Programma del 6° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Bsc Materials Sassuolo-Itas Trentino 0-3 (18-25, 23-25, 23-25)

Chromavis Eco Db Offanengo-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (20-25, 25-23, 17-25, 22-25)

Club Italia-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (19-25, 19-25, 19-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-12, 25-22, 25-15)

Futura Giovani Busto Arsizio-Orocash Lecco 3-1 (25-16, 27-25, 20-25, 25-20)

Emilbronzo 2000 Montale-D&a Esperia Cremona 2-3 (20-25, 22-25, 25-15, 25-21, 16-18)

Classifica aggiornata del girone A serie A2 donne

Itas Trentino 39 (12 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 35 (12 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 33 (11 – 5); Bsc Materials Sassuolo 32 (11 – 5); Lpm Bam Mondovi’ 31 (10 – 6); Volley Hermaea Olbia 22 (8 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 21 (8 – 9); Orocash Lecco 21 (7 – 9); D&a Esperia Cremona 21 (6 – 11); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 11); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 12); Club Italia 9 (3 – 14);

Programma del t° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Mercoledì 8 febbraio ore 20.30

Volley Hermaea Olbia – Futura Giovani Busto Arsizio

Orocash Lecco – Bsc Materials Sassuolo

Itas Trentino – Chromavis Eco Db Offanengo

Valsabbina Millenium Brescia – D&a Esperia Cremona

Lpm Bam Mondovi’ – Emilbronzo 2000 Montale

Club Italia – Tecnoteam Albese Volley Como