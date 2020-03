Albese Volley Tecnoteam già rinviati 6 turni

Albese Volley il punto sul campionato di B1 femminile fermo da un mese.

Albese Volley la regular season si chiuderà il 9 maggio ma quando riprenderà?

La pallavolo in Italia è tutta ferma e anche l’Albese Volley è a casa, stoppata dall’emergenza Coronavirus. La squadra di coach Cristiano Mucciolo non gioca una partita ufficiale del campionato di serie B1 da oltre un mese dal 15 febbraio quando sconfisse in casa la Lilliput agganciando in vetta la Picco Lecco. Neppure il tempo di gustarsi il primo posto che il campionato è stato fermato almeno fino al 3 aprile. Già rinviate quindi almeno 6 giornate dalla 16esima alla 21esima ma di fatto per quello che succederà dopo è tutto in stand by. Anzi si temono provvedimenti ancora restrittivi. Ricordiamo che la regular season si chiuderebbe il 9 maggio per poi lasciare posto ai playoff dal 16 maggio al 13 giugno. Ma come detto ad Albese come in tutta Italia si resta a casa aspettando nuove indicazioni di come se proseguirà la stagione agonistica.

Ultima partita giocata

15° turno 15/2 Albese-Lilliput 3-0

Partite già rinviate

16° turno 22/2 Trescore-Albese

17° turno 29/2 Albese-Florens Vigevano

18° turno 7/3 Trecate-Albese

19° turno 14/3 riposa Albese

20° turno 21/3 Palau-Albese

21° turno 28/3 Parella Torino-Albese

Partite a rischio rinvio

22° turno 4/4 Albese-Costa Volpino

23° turno 18/4 Picco Lecco-Albese

24° turno 25/4 Albese-Cremona

25° turno 2/5 Aqui Terme-Albese

26° turno 9/5 Albese-Biella

LA CLASSIFICA di B1 FEMMINILE DOPO 15 TURNI

Tecnoteam Volley, Picco Lecco 34 ; Esperia Cremona 29, Cbl Costa Volpino e Lilliput Settimo Torinese 23; Conad Alsenese 22; Don Colleoni Trescore Balneario 21; Arredo Frigo Acqui Terme 20; Florens Vigevano 19; Igor Trecate 17; ProChimica Biella 16; Capo d’Orso Palau 12; Volley Parella Torino 0.

