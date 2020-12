Albese Volley Tecnoteam, il nuovo via del campionato il 23 gennaio a Novate

La Fipav ha stilato il nuovo calendario, per ora provvisorio, del campionato di serie B1 femminile, che dal 23 gennaio vedrà in campo anche l’Albese Volley di coach Cristiano Mucciolo.

Dopo tanti rinvii e lo spostamento fissato a fine gennaio, ecco che la Tecnoteam conosce il suo destino nel nuovo girone con la Polisportiva Coop Novate, Capo d’Orso Palau, Visette Settimo Milanese, Mondialclima Orago e Picco Lecco. Il semaforo verde si accenderà il 23 gennaio a Novate, mentre la prima fase si chiuderà con il botto: il derby con la Picco lecco.

La seconda fase (inizio 24-25 aprile 2021)

Le 12 squadre che compongono il nostro girone (diviso in 2 sotto gironi) si riuniranno nuovamente in un unico raggruppamento. In questa fase, si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella prima fase, e verranno disputate gare di sola andata: 3 in casa e 3 fuori casa per ciascuna squadra.