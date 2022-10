Albese Volley Tecnoteam in campo per il 42° Trofeo Mimmo Bellomo

Albese Volley: nel weekend la squadra brianzola partecipa al torneo di Castellanza.

Albese Volley: oggi la squadra di coach Chiappafreddo in semifinale sfida Offanengo alle ore 18

Weekend in campo per l'Albese Volley che sulla strada verso il debutto in campionato oggi, sabato 1 ottobre e domani domenica 2, sarà si scena al PalaBorsani di Castellanza per partecipare al Trofeo Mimmo Bellomo, torneo organizzato dalla DuoVolley, organizzatrice della manifestazione giunta alla 42esima edizione, in memoria del dirigente scomparso prematuramente nel 1979.

A questo quadrangolare di alto livello riservato a squadre di A2 femminile partecipano le padrone di casa della Futura Volley, la Tecnoteam Albese, Offanengo e Picco Lecco. Si inizia oggi con le due semifinali: apripista proprio la Tecnoteam che alle ore 18 sfiderà Offanengo e a seguire le locali della Futura Volley affronteranno la Picco Lecco. Domani le finali: alle ore 15 il fischio d’inizio della finale 3°/4° posto e a seguire la finale per decretare il vincitore della manifestazione.

Sarà possibile assistere a questa prestigiosa kermesse acquistando il biglietto direttamente al palazzetto di Castellanza dalle ore 16.30.

Biglietto unico 10 euro Abbonamento per la due giorni 15 euro Biglietto ridotto (dai 10 ai 16 anni compresi) 6 euro Abbonamento per la due giorni ridotto 10 euro

Per informazioni e/o prenotazioni email dell’organizzazione : consorzio2volley@gmail.com.

Calendario pre campionato della Tecnoteam 2022/23

Mercoledì 14 settembre Monza-Albese 1-3

Sabato 17 settembre Albese-Legnano 4-0

Giovedì 22 settembre Club Italia-Albese 2-3

Domenica 25 settembre Lugano-Albese 3-1

Giovedì 29 settembre ore 16 Millennium Brescia-Albese 2-2

Sabato 1 e domenica 2 ottobre Trofeo Bellomo di Busto Arsizio