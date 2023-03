Albese Volley: si è chiusa la regular season del campionato di A2 donne.

Albese Volley: Tecnoteam ko al tie break con Sassuolo e scivola in Poule salvezza

Al tie break si sono chiuse le speranze dell'Albese Volley di centrare la salvezza anticipa e partecipare alla Poule Promozione di serie A2 donne. Domenica 5 marzo, infatti, la Tecnoteam perdendo in casa per 2-3 contro il Sassuolo l'ultima gara della regular season del girone A a scapito dell'Olbia che invece è andato a sbancare Lecco con un netto 3-0.

Questo il commento a fine gara di Mauro Chiappafreddo coach di Albese:

”Partita intensa, bella. Grazie alla società di avere riempito il palazzetto facendo entrare i tifosi gratuitamente, la squadra ha sentito l’affetto. Non siamo riusciti a portare a casa tre punti, ora pensiamo alla salvezza: cerchiamo di ricaricare le batterie e portare a casa il risultato appena possibile”.

La Tecnoteam, infatti, ora dovrà cercare la permanenza nella categoria partecipando alla Poule salvezza il cui calendario ufficiale a breve verrà pubblicato dalla Lega.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE – BSC MATERIALS SASSUOLO 2-3

Parziali 25-27, 25-21, 25-27, 25-19, 11-15

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 9, Cassemiro 10, Veneriano 14, Nardo 28, Badini, Conti 17, Rolando (L), Bernasconi 6, Radice (L). Non entrate: Gallizioli, Cantaluppi, Pinto, Nicoli, Stroppa. All. Chiappafreddo.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Scacchetti 3, Pistolesi 32, Civitico 16, Busolini 15, Vittorini 6, Manfredini 13, Pelloni (L), Bondavalli 2, Martinez Vela, Masciullo. Non entrate: Dhimitriadhi, Rosculet. All. Venco.

ARBITRI: Mannarino, Giorgianni.

Il programma dell'11° turno ultimo di ritorno girone A serie A2 donne

Domenica 5 marzio ore 17

D&a Esperia Cremona-Itas Trentino 0-3 (24-26, 23-25, 14-25)

Emilbronzo 2000 Montale-Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-11, 25-20, 26-24)

Chromavis Eco Db Offanengo-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (13-25, 16-25, 18-25)

Club Italia-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (25-20, 21-25, 16-25, 24-26)

Tecnoteam Albese Volley Como-Bsc Materials Sassuolo 2-3 (25-27, 25-21, 25-27, 25-19, 11-15)

Orocash Lecco-Volley Hermaea Olbia 0-3 (20-25, 22-25, 16-25)

Classifica del Girone A serie A2 donne

Itas Trentino 56 (18 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 48 (16 – 6); Bsc Materials Sassuolo 47 (16 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 45 (15 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 45 (15 – 7); Volley Hermaea Olbia 30 (11 – 11); Tecnoteam Albese Volley Como 28 (10 – 12); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 15); Orocash Lecco 22 (7 – 15); Chromavis Eco Db Offanengo 21 (7 – 15); Emilbronzo 2000 Montale 21 (7 – 15); Club Italia 9 (3 – 19);

QUALIFICATE ALLA POOL PROMOZIONE

Girone A: Itas Trentino, Valsabbina Millenium Brescia, Bsc Materials Sassuolo, Futura Giovani Busto Arsizio, Lpm Bam Mondovi’, Volley Hermaea Olbia

Girone B: Roma Volley Club, Omag-Mt San Giovanni In M.No, Cda Talmassons, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, Itas Ceccarelli Martignacco, Volley Soverato

PARTECIPANTI ALLA POOL SALVEZZA

Girone A: Tecnoteam Albese Volley Como, D&a Esperia Cremona, Orocash Lecco, Chromavis Eco Db Offanengo, Emilbronzo 2000 Montale, Club Italia

Girone B: Anthea Vicenza Volley, Assitec Volleyball Sant’Elia, Desi Shipping Akademia Messina, Seap-Sigel Marsala, 3m Pallavolo Perugia