Albese Volley Tecnoteam missione compiuta: salva con tre giornate d'anticipo

Albese Volley si è giocato il 9° turno di ritorno del campionato di serie A2 donne.

Albese Volley la squadra di coach Cristiano Mucciolo corsara ieri sul campo del Martignacco per 3-1

Missione compiuta, l'Albese Volley centra l'obiettivo salvezza con tre turni d'anticipo nel campionato di serie A2 donne. Serviva un punto alla Tecnoteam per raggiungere il traguardo ed invece ne ha conquistati ben tre vincendo il 9° turno di ritorno del girone B andando ieri a sbancare il campo del Martignacco per 3-1. Una prova bella e convincente per il team diretto da coach Cristiano Mucciolo che ora può guardare avanti e strizzate l'occhio magari anche ai playoff potendo sfruttare i prossimi due impegni casalinghi ravvicinati: mercoledì nel recupero contro il Soverato e poi domenica prossima contro Mondovì.

Il tabellino di ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO – TECNOTEAM ALBESE 1-3

(parziali 18-25; 25-14; 18-25; 20-25)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Ghibaudo 4, Milana 15, Rossetto 7, Mazzoleni 11, Pascucci 13, Cortella 4, Tellone Libero, Modestino 4, Eckl, Zorzetto ne, Picco ne, Sangoi ne. CoachGazzotti, vice Rusalen.