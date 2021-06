Albese Volley Tecnoteam missione compiuta: sei in finalissima per la serie A2

Albese Volley ieri sera la squadra brianzola ha vinto anche gara 2 di semifinale playoff di B1 donne.

L'Albese Volley è in finale promozione! Questo l'urlo liberatorio che ieri tutto il mondo della Tecnoteam ha potuto esplodere al cielo al termine della grande vittoria nel return match di semifinale dei playoff di B1 femminiel colta alla palestra Pedretti contro l'Esperia Cremona per 3-1. Stesso risultato della gara d'andata e stessa battaglia come aveva previsto coach Cristiano Mucciolo. Una Tecnoteam praticamente perfetta nei primi due set poi Cremona ha provato a riaprire la gara vincendo il terzo ma capitan Gabbiadini e compagne hanno chiuso i conti nella quarta partita guadagnadosi coso la finalssima che giocheranno contro la Picco Lecco, la rivale di tante battaglie. La gara d'andata è in programma sabato 19 giugno al Bione di Lecco alle ore 18 mentre il ritorno si giocherà al PalaPedretti sabato 26 alle ore 21... quando sarà assegnata la promozione in serie A2.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESEVOLLEY – ESPERIA CREMONA 3-1