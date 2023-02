Albese Volley si è giocato il penultimo turno della regular season di A2 donne

Albese Volley Tecnoteam niente da fare a Busto: stoppata dalla Futura 3-0

Niente da fare per l'Albese Volley che ha perso il penultimo turno di stagione regolare di serie A2 donne sul campo della Futura Busto per 3-0. La Tecnoteam resta così al sesto posto nel girone A ma è agganciata dal Volley Hermaea Olbia. Decisa per le ragazze dirette da coach Mauro Chiappafreddo quindi sarà l'ultima gara casalinga di domenica 5 marzo contro il Sassuolo. Questo il commento di coach Chiappafreddo dopo la gara persa a Busto: “Brescia e Busto sono squadre che stanno dominando il campionato. Noi ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti. Futura ci ha aggredito subito al servizio, non siamo riusciti a contrastare il loro gioco in attacco. Domenica prossima abbiamo questa occasione per centrare la salvezza diretta: la dobbiamo ottenere in ogni modo, chiedo già da ora l’aiuto dei nostri tifosi”.

Il tabellino di FUTURA BUSTO ARSIZIO – TECNOTEAM ALBESE 3-0

Parziali 25-21, 25-19, 25-17

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Balboni 3, Member-meneh 16, Botezat 10, Zanette 12, Arciprete 6, Tonello 10, Mistretta (L). Non entrate: Morandi (L), Venco, Badalamenti, Fiorio, Pandolfi, Milani. All. Amadio.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 1, Nardo 10, Badini 1, Conti 9, Cassemiro 7, Veneriano 5, Rolando (L), Bernasconi 4, Stroppa 1, Gallizioli 1, Nicoli, Pinto, Cantaluppi. Non entrate: Radice (L). All. Chiappafreddo.

I risultati del 10° turno di ritorno girone A serie A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-21, 25-19, 25-17)

Volley Hermaea Olbia-Emilbronzo 2000 Montale 3-0 (26-24, 25-20, 25-19)

Itas Trentino-Orocash Lecco 3-2 (23-25, 23-25, 25-21, 25-17, 15-8)

Lpm Bam Mondovi’-D&a Esperia Cremona 3-1 (25-14, 25-17, 24-26, 25-15)

Bsc Materials Sassuolo-Chromavis Eco Db Offanengo 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

Valsabbina Millenium Brescia-Club Italia 3-1 (25-20, 25-21, 22-25, 25-19)

Classifica del Girone A serie A2 donne

Itas Trentino 53 (17 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 48 (16 – 5); Bsc Materials Sassuolo 45 (15 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 42 (14 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 42 (14 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 – 11); Volley Hermaea Olbia 27 (10 – 11); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 14); Orocash Lecco 22 (7 – 14); Chromavis Eco Db Offanengo 21 (7 – 14); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 15); Club Italia 9 (3 – 18).

Il programma dell'11° turno ultimo di ritorno girone A serie A2 donne

Domenica 5 marzio ore 17

D&a Esperia Cremona – Itas Trentino, Orocash Lecco – Volley Hermaea Olbia, Tecnoteam Albese Volley Como – Bsc Materials Sassuolo, Club Italia – Futura Giovani Busto Arsizio,

Chromavis Eco Db Offanengo – Lpm Bam Mondovì, Emilbronzo 2000 Montale – Valsabbina Millenium Brescia.