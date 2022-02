Albese Volley: Tecnoteam pronta sfoderare il match ball salvezza domani contro Martignacco

Pallavolo femminile news

Si apre oggi un weekend importante in serie A2 femminile.

Albese Volley: si apre oggi un weekend importante in serie A2 femminile.

Albese Volley, coach Cristiano Mucciolo: "Ci attende una trasferta lunga, impegnativa contro squadra forte e più riposata di noi ma faremo il meglio"

Si apre già oggi con due anticipi il cartellone del 9° turno di ritorno dei serie A2 femminile che vedrà in campo domani l'Albese Volley ospite a Martignacco in uno scontro diretto con l'Itas Ceccarelli Group che metterà in palio punti pesanti per la classifica. Tecnoteam reduce dal successo casalingo nel recupero infrasettimanale contro Vicenza e decisa a chiudere il discorso salvezza anche se l'avversario è di quelli tosti, dietro solo 1 punto in classifica, come ammette alla vigilia coach Cristiano Mucciolo.

"Ci attende una trasferta lunga, importante e impegnativa contro Martignacco aspettando buone nuove dalla sfida di oggi Club Itala-Talmassons - ha detto - Pensiamo però solo alla nostra partita che sarà difficile contro una squadra buona, in salute, capace di vincere 3-0 contro Mondovì e poi è più riposata di noi. Dovremo fare attenzione in questa gara che continua il nostro tour de force dove dobbiamo anche cercare di preservare l'energie fisiche. Per noi può essere un weekend importante e spero che dipenda più da noi che non da un eventuale successo di Talmassons a Milano oggi. Vorrebbe dire che domani faremo un buon risultato. Sicuramente faremo il meglio possibile per riuscirci".

Il programma del 9° turno di ritorno del girone B serie A2 donne

Sabato 19 febbraio

Lpm Bam Mondovì – Ranieri International Soverato

Club Italia Crai – Cda Talmassons

Domenica 20 febbraio

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Tecnoteam Albese Volley Como

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Anthea Vicenza

RIPOSA: EGEA PVT MODICA

Classifica girone B di serie A2 donne

Cda Talmassons 42; Eurospin Ford Sara Pinerolo 40; Lpm Bam Mondovi’ 36; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32; Tecnoteam Albese Volley Como 26; Ranieri International Soverato 25; Itas Ceccarelli Group Martignacco 25; Anthea Vicenza 17; Club Italia Crai 16; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 10; Egea Pvt Modica 4.