Albese Volley, Tecnoteam saluta i tifosi senza vittoria: "Vi aspettiamo il prossimo anno"

Albese Volley: si è giocato il 5° e penultimo turno della Poule salvezza di A2 donne.

L'Albese Volley si è congedata dai suoi tifosi e dal campo di casa di Casnate tra gli applausi ma senza la vittoria sperata. Domenica nell'ultimo impegno casalingo della Poule salvezza dis erie A2 donne infatti la Tecnoteam è incappata nella quarta sconfitta di fila contro l'Anthea Vicenza che si è imposta con un secco 0-3.

Con la salvezza già in tasca il presidente Graziano Crimella a fine gara ha voluto salutare e ringraziare i tifosi Tecnoteam presenti sulle tribune:

"Grazie per l'affetto e la vicinanza, dispiace per questo finale di stagione - ha detto il nostro numero uno - ma l'importante era portare a casa la salvezza. Vi aspetto il prossimo anno sempre qui sugli spalti per sostenere la nostra formazione...".