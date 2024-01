Albese Volley: Tecnoteam sbanca Mondovì per la gioia del presidente Crimella. "Questa squadra ha un'anima e il sorriso"

Inizia subito con un colpo grosso la Poule Promozione per l'Albese Volley. Ieri infatti nel 1° turno della seconda fase la Tecnoteam è andata a sbancare il difficile campo della Lpm Bam Mondovì (dove non aveva mai vinto) con un secco 0-3 che vale anche il sorpasso in classifica.

Che successo

Una prova convincente che ha esaltato anche il presidente Graziano Crimella che ha così commentato a fine gara:

"Abbiamo sfatato tabù e un campo su cui non avevamo mai vinto pur giocando bene, ma questa squadra ha un'anima. gioca con il sorriso e questo è fondamentale soprattutto nei momenti difficili. Merito del nostro coach che trasmette calma olimpica e consapevolezza. Onore al merito al Mondovì ma noi abbiamo dimostrato di vincere meritatamente 3-0 che è un risultato incredibile. Sono davvero felice, un plauso alla squadra che gioca con armonia e felicità. Meglio di così non potevamo iniziare ma ora pensiamo alla prossima partita sapendo che giocando così ce la possiamo giocare con tutti".

La Tecnoteam tornerà in campo a Casnate domenica 4 febbraio quando ospiterà l'Omag-Mt San Giovanni .

Il tabellino di LPM BAM Mondovì - Tecnoteam Albese Volley 0-3

Parziali 20-25 19-25 22-25)

LPM BAM MONDOVI': Riparbelli 4, Allasia 2, Grigolo 2, Farina 11, Decortes 14, Lux 9, Tellone (L), Coulibaly 6, Lapini. Non entrate: Manig, Marengo, Cagnasso, Pizzolato (L). All. Basso.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Bulaich 13, Veneriano 5, Zatkovic 25, Longobardi 6, Meli 7, Nicolini, Fiori (L). Non entrate: Radice, Patasce, Bernasconi, Brandi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Marigliano, Giulietti

Risultati del 1 ° turno della Pool Promozione 2023/24

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (25-21, 25-12, 24-26, 25-19)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Futura Giovani Busto Arsizio 3-2 (18-25, 25-18, 22-25, 25-14, 15-13)

Lpm Bam Mondovi’-Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (20-25, 19-25, 22-25)

Cda Volley Talmassons Fvg-Cremonaufficio Esperia Cremona 3-2 (25-22, 25-20, 23-25, 21-25, 19-17)

Citta’ Di Messina-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 3-1 (25-15, 19-25, 25-14, 25-8)

Classifica iniziale della Poule Promozione

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 52 (18 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 46 (15 – 4); Cbf Balducci Hr Macerata 44 (16 – 3); Cremonaufficio Esperia Cremona 44 (14 – 5); Citta’ Di Messina 43 (15 – 4); Cda Volley Talmassons Fvg 36 (13 – 6); Omag-Mt San Giovanni In M.No 36 (12 – 7); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 33 (11 – 8); Lpm Bam Mondovi’ 31 (10 – 9).

Programma del 2° turno della Poule Promozione

Sabato 3 febbraio ore 15.30 Cremonaufficio Esperia Cremona – Citta’ Di Messina

Domenica 4 ore 17

Futura Giovani Busto Arsizio – Lpm Bam Mondovi’

Tecnoteam Albese Volley Como – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Cbf Balducci Hr Macerata – Cda Volley Talmassons Fvg

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Bartoccini-Fortinfissi Perugia