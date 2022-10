Albese Volley: weekend positivo per la formazione brianzola di serie A2 donne.

Albese Volley: Tecnoteam seconda al Trofeo Mimmo Bellomo di Castellanza

Secondo posto più che onorevole quello conquistato dall'Albese Volley al 42° Trofeo Mimmo Bellomo che si è svolto nel weekend a Castellanza. La Tecnoteam dopo aver vinto la semifinale di sabato superando l'Offanengo per 3-1, ieri si è dovuta arrendere alle padroni di casa della Futura Volley per 3-0. Nonostante la sconfitta buona prestazione per il team di coach Mauro Chiappafreddo che ha potuto verificare altri progressi sulla strada verso i debutto nel campionato di serie A2 femminile 2022/23.

Il tabellino di FUTURA GIOVANI BUSTO - TECNOTEAM 3-0

Parziali: 25-18; 25-23; 31-29.

TECNOTEAM: Nicolini , Veneriano 2, Gallizioli 5, Stroppa 5, Cassemiro 7, Nardo 13, Rolando libero, Conti 7, Nicoli 1, Bernasconi 1, Badini 4,Pinto e Cantaluppi ne, Radice libero 2. All. Chiappafreddo.

Calendario pre campionato della Tecnoteam 2022/23

Mercoledì 14 settembre Monza-Albese 1-3

Sabato 17 settembre Albese-Legnano 4-0

Giovedì 22 settembre Club Italia-Albese 2-3

Domenica 25 settembre Lugano-Albese 3-1

Giovedì 29 settembre ore 16 Millennium Brescia-Albese 2-2

Sabato 1ottobre Trofeo Bellomo Albese-Offanengo 3-1

Domenica 2 ottobre Trofeo Bellomo d Albese-Futura Volley 0-3