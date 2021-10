Albese Volley Tecnoteam si prepara alla difficile trasferta friulana contro la Talmassons Udine

Albese Volley si apre oggi il 3° turno d'andata del girone B di serie A2 donne

Si apre questa sera il 3° turno del girone B del campionato di serie A2 femminile che vedrà domani alle ore 17 l'Albese Volley ospite della capolista ancora imbattuta Cda Talmassons . La Tecnoteam parte oggi per la trasferta friulana con alle spalle la bella vittoria di sette giorni fa contro il Club Italia , una vittoria che ha dato punti ma anche morale come ammette coach Cristiano Mucciolo:

"La vittoria di settimana scorsa è stata importante: abbiamo giocato bene, abbiamo vinto e ci ha dato fiducia. Questo è il miglior viatico per andare a giocare contro la Cda Talmassons con il morale ideale. Sappiamo che sarà una partita dai due volti : tecnicamente è una gara molto difficile perché loro hanno un roster di livello, sono reduci da due vittorie di fila e probabilmente sono il team più forte del nostro girone. Ma emotivamente la sfida è semplice: non abbiamo nulla da perdere. Andiamo a giocare con tranquillità e serenità ma chiedo anche un po' di spavalderia alle mie ragazze. Questa gara ci da questa possibilità in un campionato che anche nel passato ha dimostrato che nulla è impossibile. Quindi andremo a giocarci le nostre armi pur sapendo le difficoltà e rispettando l'avversario".