Albese Volley: si è giocato il 4° turno di ritorno della Poule salvezza di A2 donne.

Albese Volley: Tecnoteam stanca e incassa contro Messina il terzo ko di fila

Ancora una sconfitta la terza sconfitta consecutiva per l'Albese Volley che dopo aver centrato la salvezza non riesce più a vincere. Ieri infatti nel 4° turno di ritorno della Poule salvezza la Tecnoteam si è dovuta arrendere anche a Casnate davanti al pubblico amico contro la Desi Shipping Akademia Messina che si è imposta con merito per 1-3. Deluso a fine gara il coach lariano Mauro Chiappafreddo: “Dispiace per questa sconfitta ma ci abbiamo provato. Abbiamo compiuto un pò troppi errori, in più paghiamo la stanchezza e una condizione non ottimale di alcune ragazze. Grazie ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto sempre“. La Tecnoetam tornerà in campo ancora in casa domenica 7 maggio contro Vicenza

Tabellino di TECNOTEAM ALBESE - DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 1-3 Parziali 17-25, 25-20, 14-25, 25-27 TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 2, Nardo 19, Badini 4, Conti 14, Cassemiro 12, Veneriano 1, Nicolini 2, Rolando (L), Bernasconi 10, Nicoli 1, Cantaluppi, Radice (L), Stroppa. Non entrate: Gallizioli. All. Chiappafreddo.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Martinelli 15, Muzi 1, Martilotti 15, Mearini 10, Ebatombo 17, Silotto 9, Faraone (L), Ciancio, Catania, Brandi. Non entrate: Robinson, Varaldo. All. Bonafede.

I risultati del 4° turno di ritorno Poule salvezza serie A2 donne

Assitec Volleyball Sant’Elia-Club Italia 3-0 (25-13, 25-9, 25-20)

D&a Esperia Cremona-3m Pallavolo Perugia 3-1 (25-27, 26-24, 25-18, 25-18)

Tecnoteam Albese -Desi Shipping Akademia Messina 1-3 (17-25, 25-20, 14-25, 25-27)

Anthea Vicenza Volley-Chromavis Eco Db Offanengo 2-3 (18-25, 25-15, 25-18, 19-25, 9-15)

Seap-Sigel Marsala-Orocash Lecco 1-3 (26-28, 22-25, 25-21, 26-28)

RIPOSA: EMILBRONZO 2000 MONTALE

Classifica Poule salvezza serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 16); Orocash Lecco 41 (14 – 17); D&a Esperia Cremona 39 (12 – 18); Chromavis Eco Db Offanengo 36 (12 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 35 (11 – 19); Emilbronzo 2000 Montale 33 (12 – 18); Anthea Vicenza Volley 30 (10 – 20); Assitec Volleyball Sant’Elia 30 (8 – 22); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 22); Club Italia 19 (6 – 24); 3m Pallavolo Perugia 18 (6 – 24).

Il programma del 5° turno di ritorno Poule salvezza serie A2 donne

Sabato 6 maggio D&a Esperia Cremona – Assitec Volleyball Sant’Elia;

Domenica 7 maggio ore 17 Tecnoteam Albese Volley Como – Anthea Vicenza Volley

Emilbronzo 2000 Montale – Seap-Sigel Marsala

Orocash Lecco – 3m Pallavolo Perugia

Chromavis Eco Db Offanengo – Desi Shipping Akademia Messina