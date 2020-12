Albese volley Tecnoteam stasera allenamento congiunto con la Picco Lecco

Albese volley ultime fatiche prentalizie per il team brianzolo di serie B1 femminile.

Ultime fatiche prima del Natale per l’Albese Volley. Dopo il doppio allenamento congiunto di settimana scorsa con Cabiate e Orago, la Tecnoteam ieri a ripreso ad allenarsi e già stasera tornerà in campo per un nuovo test con la Picco Lecco prima dell’ultima seduta di allenamento prenatalizia di domani mercoledì 23 dicembre.

Stasera come detto allenamento congiunto nel tardo pomeriggio (a porte chiuse come da disposizioni anti-Covid) con le pari grado della Picco Lecco. Poi dopo le feste di Natale la ripresa della preparazione è prevista per lunedì 28 dicembre quando di fatto scatterà il conto alla rovescia per l’avvio del campionato di B1 fissato per il 23 gennaio con debutto a Palau in Sardegna prima di due gare casalinghe di fila con Visette Settimo Milanese ed Orago, poi il derby di Lecco fissato per il 13 febbraio.

I calendari definitivi, comunque, saranno resi noti il 7 gennaio dalla Federazione. Intanto sta andando letteralmente a ruba il calendario 2021 della Tecnoteam che ricordiamo devolverà il ricavato tutto in beneficenza alla Onlus Luce e Vita di Monza che si occupa della lotta alla leucemia.