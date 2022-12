Albese Volley: la squadra brianzola sta preparando l'ultima gara del girone d'andata di A2 donne.

Albese Volley: Tecnoteam su di giri verso il giro di boa e mette nel mirino Sassuolo

Si avvicina il giro di boa nel campionato di serie A2 femminile e l'Albese Volley ci arriva sulla scia delle ultime due splendide vittorie consecutive ottenute in casa contro la capolista Brescia e la Futura Busto.

Ecco allora che galvanizzata da questo doppio colpo la Tecnoteam sta ultimando la preparazione in vista dell'11° turno, ultimo d'andata che la porterà domenica 18 a Sassuolo ospite della Bsc Materials che la precede in classifica di quattro punti.

Avversario che merita rispetto quindi come ha sottolineato in sede di presentazione anche il coach della squadra albesina Mauro Chiappafreddo:

”Sassuolo è una squadra in crescita e sta facendo molto bene. Conosco la palleggiatrice Chiara Scacchetti, l’ho allenata due anni. Ha un gioco veloce e fa giocare bene le compagne. Inoltre hanno anche giocatrici esperte come Pistolesi e Pomili. Da parte nostra dobbiamo stare attenti in tutti i fondamentali e ripetere l’ottimo muro-difesa delle nostre ultime gare. Vogliamo proseguire su quello che di buono abbiamo fatto nelle ultime gare”.

La Tecnoteam nel pomeriggio di domani partirà in pullman per la trasferta in terra emiliana per provare ad impreziosire e allungare il suo magic moment con un bel regalo di Natale.

Programma dell'11° turno d'andata girone A serie A2 donne

Domenica 18 dicembre ore 17

Itas Trentino – D&a Esperia Cremona,

Volley Hermaea Olbia – Orocash Lecco,

Bsc Materials Sassuolo – Tecnoteam Albese Volley Como,

Futura Giovani Busto Arsizio – Club Italia,

Lpm Bam Mondovi’ – Chromavis Eco Db Offanengo,

Valsabbina Millenium Brescia – Emilbronzo 2000 Montale

Classifica girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia 25 (8 – 2); Itas Trentino 21 (6 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 19 (7 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 4); Bsc Materials Sassuolo 17 (6 – 4); D&a Esperia Cremona 14 (4 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 5); Volley Hermaea Olbia 13 (5 – 5); Orocash Lecco 12 (4 – 6); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 6); Chromavis Eco Db Offanengo 9 (3 – 7); Club Italia 6 (2 – 8).