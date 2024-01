Albese Volley: Tecnoteam "sul pezzo" per preparare al meglio la gara di Padova che potrebbe certificare la Poule promozione

Vigilia serena e speciale a tempo stesso in casa dell'Albese Volley che sta preparando con grande concentrazione il penultimo turno di regular season di Serie A2 femminile sapendo infatti che c'è la possibilità di renderlo decisivo. Già perché un successo pieno domenica a Padova permetterebbe alla Tecnoteam di staccare con una giornata di anticipo il pass matematico per la Poule Promozione mentre la rivale Valsabbina Millenium Brescia sarà di scena a Bologna.

Albese Volley: Tecnoteam "sul pezzo" per preparare al meglio la gara di Padova

Ecco perché la società albesina ha voluto mandare in ritiro anticipato la squadra per prepara al meglio la gara come spiega coach Mauro Chiappafreddo: "Perché è una gara non scontata - dice coach - ma la società ci ha organizzato la trasferta nel modo più agevole. Stiamo lavorando bene e le ragazze sono tutte concentrate per l'obiettivo. C'è grande consapevolezza di chi siamo e cosa abbiamo fatto ma ripeto non è scontato. Dall'inizio dell'anno abbiamo lavorato in maniera importante merito delle ragazze che credono nel lavoro che stiamo facendo tutti insieme e penso che questa sia la giusta alchimia". Ricordiamo che nel match d'andata contro Padova la Tecnoteam si impose il novembre scorso a Casate con un netto 3-0... un buon precedente che fa ben sperare in casa albesina.

Programma dell'8° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Sabato 13 gennaio

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Città Di Messina

Domenica 14 ore 17

Vtb Fcredil Bologna – Valsabbina Millenium Brescia

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Soverato

Nuvoli’ Altafratte Padova – Tecnoteam Albese Volley Como

Cda Volley Talmassons Fvg – Sirdeco Volley Pescara

Classifica del girone A Serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 43 (15 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 41 (14 – 2); Città Di Messina 38 (13 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 31 (11 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (9 – 7); Valsabbina Millenium Brescia 23 (7 – 9); Vtb Fcredil Bologna 16 (5 – 11); Volley Soverato 12 (4 – 12); Nuvolì Altafratte Padova 8 (2 – 14); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 16).