Albese Volley: si è giocato nel weekend il 6° turno del campionato di A2 donne.

Albese Volley: Tecnoteam torna dalla Sardegna con una pesante sconfitta in valigia

Dalla Sardegna l'Albese Volley è tornata senza punti e con in valigia una pesante sconfitta subita con un netto 3-0 contro il Volley Heraea Olbia. Colpa di un approccio non perfetto la Tecnoteam è stata costretta sempre ad inseguire anche dopo che sul 2-0 la gara è stata interrotta per l'infiltrazione di acqua sul campo di gioco. Dopo una lunga pausa la partita è ripresa, ma la squadra lariana di coach Mauro Chiappafreddo non è stata capace di riaprire i conti che invece sono stati chiusi definitivamente dalle padroni di casa. Ora per la Tecnoteam è alle porte un nuovo turno infrasettimanale in casa mercoledì 23 quando alle ore 20.30 a Casnate sarà ospite il fanalino di coda Club Italia.

IL TABELLINO DI VOLLEY HERMAEA OLBIA - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY 3-0 Parziali 25-22, 25-23, 25-18

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Bulaich Simian 14, Gannar 15, Schiro' 5, Miilen 14, Taje' 9, Bresciani 1, Barbagallo (L), Fontemaggi. Non entrate: Piras, Messaggi, Diagne, Farina. All. Guadalupi.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Stroppa 1, Nardo 14, Veneriano 7, Nicolini 1, Cassemiro 12, Badini 2, Rolando (L), Conti 10, Nicoli, Gallizioli, Pinto. Non entrate: Radice (L), Cantaluppi, Bernasconi. All. Chiappafreddo. ARBITRI: Mannarino, Grossi.

Risultati del 6° turno d'andata girone A serie A2 femminile

Itas Trentino-Bsc Materials Sassuolo 3-1 (25-15, 21-25, 25-20, 25-14)

Valsabbina Millenium Brescia-Chromavis Eco Db Offanengo 3-1 (25-19, 25-16, 22-25, 25-15)

Lpm Bam Mondovi’-Club Italia 3-0 (25-21, 25-19, 25-17)

Volley Hermaea Olbia-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-22, 25-23, 25-18)

Orocash Lecco-Futura Giovani Busto Arsizio 2-3 (18-25, 14-25, 25-21, 25-23, 13-15)

U.S. Esperia Cremona-Emilbronzo 2000 Montale 2-3 (25-17, 19-25, 19-25, 25-17, 15-17)

Classifica girone A serie A2 femminile

Valsabbina Millenium Brescia 16 (5 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 13 (5 – 1); Bsc Materials Sassuolo 11 (4 – 2); Volley Hermaea Olbia 11 (4 – 2); U.S. Esperia Cremona 11 (3 – 3); Itas Trentino 11 (3 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 9 (3 – 3); Orocash Lecco 7 (2 – 4); Chromavis Eco Db Offanengo 6 (2 – 4); Emilbronzo 2000 Montale 6 (2 – 4); Tecnoteam Albese Volley Como 4 (2 – 4); Club Italia 3 (1 – 5).

Programma del 7° turno d'andata girone A serie A2 femminile

Mercoledì 23 novembre ore 19 Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Hermaea Olbia, ore 20.30 Tecnoteam Albese Volley Como – Club Italia, Bsc Materials Sassuolo – Orocash Lecco, Emilbronzo 2000 Montale – Lpm Bam Mondovi’, U.S. Esperia Cremona – Valsabbina Millenium Brescia,

Chromavis Eco Db Offanengo – Itas Trentino.