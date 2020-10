Albese Volley Tecnoteam una settimana di lavoro ma senza amichevoli

Albese Volley solo la prima squadra si allena vista la difficile situazione dopo l’ordinanza regionale.

L’Albese Volley è tornata in palestra dopo l’ordinanza regionale di venerdì scorso ed il nuovo decreto del Governo di domenica. O meglio a tornare in campo ad allenarsi è stata solo la Tecnoteam che ha ripreso la preparazione in vista del debutto nel campionato nazionale di serie B1 femminile del 7 novembre, in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle misure anti-Covid previste. Tutto fermo invece il settore giovanile del club del presidente Graziano Crimella come voluto dall’ultima ordinanza regionale lombarda. Come detto invece la prima squadra ha ripreso ad allenarsi sotto la regia dello staff di coach Cristiano Mucciolo e per tutta questa settimana lavorerà alla palestra di Albese. Non sono previsti allenamenti congiunti anche per la delicata situazione che si sta vivendo in tutto il mondo dello sport in Lombardia in queste settimane. Nel frattempo si va avanti con difficoltà a preparare l’avvio della stagione agonistica della B1 che ad oggi è confermato per sabato 7 novembre alle ore 21 quando la Tecnoteam sarà ospite a Trescore Balneario probabilmente senza tifosi al seguito. Il debutto casalingo invece è previsto per la settimana successiva contro la matricola del torneo l’Almenno San Bartolomeo al PalaPedretti ore 21 ma non si sa ancora se con i tifosi o no.