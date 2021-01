Albese volley Tecnoteam work in progress e oggi allenamento congiunto con Mandello

Albese volley iniziata un’altra intensa settimana di lavoro per il team brianzolo di B1 donne.

Albese volley sabato 16 un’altra utile amichevole a Lecco contro la Picco verso il debutto in campionato

Manca ormai davvero poco all’Albese Volley al debutto in campionato di serie B1 femminile previsto per sabato 23 gennaio a Palau. Ecco allora che la squadra di coach Cristiano Mucciolo ha ripreso ieri la preparazione in palestra in vista dell’esordio. Ieri come detto allenamento mentre oggi nuovo test amichevole per dirla all’antica, in casa contro Mandello a partire dalla ore 19 ma ancora una volta a porte chiuse per i tifosi. Poi la settimana continuerà con altre sedute di allenamento presso la palestra amica della Pedretti di Albese sia giovedì che venerdì. Quindi sabato pomeriggio nuovo interessante allenamento congunto al Bione di Lecco (dalle ore 18) contro le padroni di casa della Picco di coach Milano in quello che sarà verosimilmente l’ultimo test amichevole prima del via del campionato.