Albese Volley: trasferta amara per la Tecnoteam ko a Mondovì per 3-1

Dalla trasferta di Mondovì valida per il 3° turno d'andata del campionato di Serie A2 l'Albese Volley è tornata a mani vuote. La Tecnoteam infatti ieri si è dovuta arrendere alla quotata LPM BAM con il punteggio di 3-1. Dopo aver perso il primo set e vinto il secondo, la squadra di coach Mauro Chiappafreddo ha dovuto cedere in volata il terzo. Questo è stato il rammarico più grande visto che la gara è svoltata proprio in quel momento a favore del team locale.

Archiviato questo ko ora la Tecnoteam deve già concentrarsi sul prossimo impegno in programma già mercoledì 9 novembre per il 4° turno infrasettimanale quando a Casnate ospiterà l'Offanengo con l'obiettivo di riassaporare il gusto della vittoria e sorpassarlo in classifica.

Il tabellino di LPM BAM MONDOVI’ – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-1

Parziali: 25-22 17-25 25-23 25-16

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 13, Riparbelli 7, Decortes 23, Longobardi 11, Pizzolato 12, Takagui 2, Bisconti (L), Giubilato 1, Colzi, Giroldi. Non entrate: Populini, Zech. All. Solforati. TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cassemiro 9, Gallizioli 9, Nicolini 4, Nardo 12, Veneriano 6, Stroppa 13, Rolando (L), Conti, Nicoli, Pinto, Bernasconi, Badini. Non entrate: Radice (L), Cantaluppi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Testa, Traversa.

Sabato 5 novembre ore 16.00

Club Italia – Picco Lecco 3-1

Volley Hermaea Olbia – Itas Trentino 3-2

Domenica 6 novembre ore 17.00

Valsabbina Millenium Brescia – Futura Giovani Busto Arsizio 3-1

Chromavis Eco Db Offanengo – Emilbronzo 2000 Montale 3-1

Bsc Materials Sassuolo – U.S. Esperia Cremona 3-0

Lpm Bam Mondovi’ – Tecnoteam Albese Volley Como 3-1

Classifica girone A serie A2 femminile

Volley Hermaea Olbia 8 (3 – 0); Bsc Materials Sassuolo 7 (3 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 7 (2 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 6 (2 – 1); U.S. Esperia Cremona 6 (2 – 1); Lpm Bam Mondovi’ 6 (2 – 1); Oro Cash Lecco 3 (1 – 2); Club Italia 3 (1 – 2); Chromavis Eco Db Offanengo 3 (1 – 2); Tecnoteam Albese Volley Como 2 (1 – 2); Itas Trentino 2 (0 – 3); Emilbronzo 2000 Montale 1 (0 – 3).

Programma del 3° turno d'andata girone B serie A2 femminile

GIRONE A

Mercoledì 9 novembre ore 20.30

Oro Cash Lecco – Valsabbina Millenium Brescia

U.S. Esperia Cremona – Volley Hermaea Olbia

Emilbronzo 2000 Montale – Club Italia

Tecnoteam Albese Volley Como – Chromavis Eco Db Offanengo

Futura Giovani Busto Arsizio – Bsc Materials Sassuolo

Itas Trentino – Lpm Bam Mondovi’