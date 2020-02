Albese Volley tris di successi per U16, U14 e U13

Albese Volley risultati del settore giovanile femminile.

Albese Volley stop casalingo per le Under18

Bilancio complessivamente positivo per il weekend del settore giovanile dell’Albese Volley che celebra il tris di successi delle U16, U14 e U13 ma anche l’unico stop delle under18.

Under 18: ko casalingo al te Break

Cade in casa l’Under18 ma al tie break contro la Kaire sSport. Prossima gara sabato 15 in casa della Nuova Team

IL tabellino di Cs Alba- Kaire Sport 2-3

(Parziali 24-26, 25-22, 25-15, 21-25, 11-15)

Under 16: bel colpo esterno a Brenna

Tie break vincente per le Under16 che vincon a Brenna. Prossima gara domenica 16 in casa contro Montesolaro

Il tabellino di Ac Brenna – Cs Alba 2-3

(Parzioali 21-25, 25-16, 25-12, 13-25, 12-15)

Under 14: successo casalingo netto

Bel successo casalingo per le U14 arancioni che schiantano il Montesolaro per 3-0.Prossima gara domenica 16 in casa contro Como volley.

Cs Alba-gs Montesolaro 3-0

(Parziali 25-21, 25-23, 25-21)

Under 13: colpo esterno a Lipomo per le baby

baby arancioni colpiscono ancora epassanoa LIpomo per 3-0. Prossima gara sabato 15 contro Lurago Marinone.

Il tabellino di Pall. Lipomo – Cs alba 0-3

(Parziali 18-25, 15-25, 16-25)

