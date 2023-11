Albese Volley: troppo forte la Futura Busto per la Tecnoteam che alza bandiera bianca

Niente da fare per l'Albese Volley che ieri ha aperto il girone di ritorno di serie A2 femminile incassando il secondo stop consecutivo, battuta con un secco 3-0 dalla Futura Busto Arsizio.

Troppo forte la squadra locale per la Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo che ha dichiarato a fine gara: "Ci abbiamo provato si ma è davvero difficile lottare contro questa squadra. Ora cercheremo di impegnarci ancora di più per regalare altre soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Magari già in occasione del prossimo incontro casalingo in programma domenica 2 dicembre a Casnate alle ore 16 contro Messina per cercare di restare agganciati al treno play-off.

Il tabellino di Futura Busto Arsizio - Tecnoteam Albese Volley Como 3-0

Parziali: 25-14, 26-24, 25-21

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 18, Furlan 8, Zanette 12, Silva Conceicao 9, Tonello 6, Monza 1, Bonvicini (L), Osana, Bosso, Bresciani, Del Core, Citterio. Non entrate: Rebora, Pomili (L). All. Amadio.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Bulaich Simian 8, Veneriano 1, Zatkovic 11, Longobardi 2, Meli 9, Nicolini 4, Fiori (L), Zanotto 7, Patasce, Radice. Non entrate: Bernasconi, Brandi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Angelucci, Viterbo

I risultati del 1° turno di ritorno girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0

Vtb Fcredil Bologna-Cda Volley Talmassons Fvg 1-3

Futura Giovani Busto Arsizio-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0

Città Di Messina-Nuvolì Altafratte Padova 3-0

Volley Soverato-Sirdeco Volley Pescara 3-0

Classifica del girone A di serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 28, Futura Giovani Busto Arsizio 26; Cda Volley Talmassons Fvg 22; Citta’ Di Messina 21; Valsabbina Millenium Brescia 16; Tecnoteam Albese Volley Como 12; Vtb Fcredil Bologna 11; Volley Soverato 10; Nuvoli’ Altafratte Padova 4; Sirdeco Volley Pescara 0.

Programma dell'11° turno, 2° di ritorno serie A2 donne

Domenica 3 dicembre ore 16 Tecnoteam Albese Volley Como – Città Di Messina ore 17Nuvolì Altafratte Padova – Valsabbina Millenium Brescia, Sirdeco Volley Pescara – Futura Giovani Busto Arsizio, Cda Volley Talmassons Fvg – Volley Soverato, Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Vtb Fcredil Bologna.