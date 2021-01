Albese Volley ufficializzato il calendario della Tecnoteam al via dal 23 gennaio

Albese Volley novità importanti dalla Fipav in merito alla prima fase di serie B1 donne.

Albese Volley per il team brianzolo minigirone a 6 squadre con Palau, Settimo, Orago, Picco Lecco e Novate

L’Albese Volley conosce finalmente il suo cammino nella prima fase di serie B1 femminile. La Fipav infatti ha ufficilizzato in queste ore il nuovo calendario della serie B1 femminile che ha confermato l’esordio della Tecnoteam il 23 gennaio, in Sardegna, sul campo di Palau. Quindi a seguire due gare interne con Settimo Milanese ed Orago, poi l’attesissimo derby con Lecco (andata il 13 febbraio, ritorno ad Albese il 20 marzo) per chiudere questo primo gruppo con Novate. Dopo questo mini-girone a sei squadre ci sarà una seconda fase con altre formazioni del girone iniziale che non sono state affrontate in questa prima fase (Esperia Cremona, Abo Offanengo, Ostiano, Costa Volpino, Almenno e Don Colleoni Trescore). Per ora non ci sono indicazioni dalla Federazione sull’eventuale presenza del pubblico in palestra durante le partite di questa prima fase.

l calendario completo della prima fase di B1

1° turno Capo d’Orso Palau – Tecnoteam Albesevolley

(ANDATA 23 GENNAIO ORE 16, RITORNO 24 FEBBRAIO 15,30 AD ALBESE)

2° turno Tecnoteam Albesevolley – Visette Settimo Milanese

(ANDATA 30 GENNAIO ORE 21, RITORNO 6 MARZO A VIGHIGNOLO ORE 20,30)

3° turno Tecnoteam Albesevolley – MondialClima Orago

(ANDATA 6 FEBBRAIO ORE 21, RITORNO 14 MARZO AD ORAGO 17,30)

4° turno Picco Lecco – Tecnoteam Albesevolley

(ANDATA 13 FEBBRAIO ORE 18 A LECCO, RITORNO 20 MARZO ORE 21)

5° turno Tecnoteam Albesevolley – Pol Coop Novate Milanese