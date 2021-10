Albese Volley ultimo test molto positivo per l'Albese Volley contro Pinerolo

pallavolo femminile verso il debutto

Albese Volley si è chiuso bene i precampionato della squadra brianzola di serie A2 femminile .

Albese Volley sabato scorso bel successo per 3-2 del team di coach Cristiano Mucciolo che domenica 10 debutterà a Soverato

Ultimo test precampinato molto positivo e ancora vincente per l'Albese Volley. Sabato scorso infatti la Tecnoteam ha ospitato tra le mura amiche del PalaFrancescucci di Casnate, campo casalingo di serie A2, l'allenamento congiunto con l'Union Volley Pinerolo una squadra forte e quotata tanto da essere accreditata come una delle pretendenti alla promozione. Per Carlotta Zanotto e compagne quindi un utile test molto probante in vista del debutto in campionato di A2 in programma domenica prossima 10 ottobre sul campo del Soverato. L'ultima amichevole è finita con il successo della Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo per 3-2 nonostante le avversarie abbiano vinto il primo set. Poi la squadra lariana si è ripresa duellando alla pari con le piemonetesi e chiudendo la gara sul 2-2. Poi i due allenatori si sono accordati per giocare un quinto set vinto dalla albesine per 15-11.

Questo il tabellino di Tecnoteam- Union Volley Pinerolo 3-2

Parziali: 14-25; 25-23; 22-25; 25-20 e 15-11