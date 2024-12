Albese Volley: un Natale in campo tra Olbia e Concorezzo

Archiviata non senza amarezza la sconfitta subìta in casa contro l'Itas Trentino, l'Albese Volley trascorrerà il Natale in campo.

Natale in campo tra festeggiamenti e partite

La squadra si è addolcita con la tradizionale serata natalizia che si è svolta ieri sera, martedì 17 dicembre, presso la sede dell'azienda del presidente Graziano Crimella, alla presenza di giocatrici, staff tecnico e vertici societari. Sarà però un Natale in campo per la squadra diretta da coach Mauro Chiappafreddo: prima di salutare il 2024 è attesa da altre due partite i serie A2 femminile. Prima sfida domenica 22 in Sardegna contro Olbia e la seconda giovedì 26 dicembre (ore 17) per un Santo Stefano a Casnate dove arriverà l'Imd Concorezzo. E proprio in occasione di quest'ultima gara casalinga del 2024, la società lariana ha deciso di fare un bel regalo ai tifosi della Tecnoteam con l'ingresso libero e gratuito.

Programma del 3° turno di ritorno girone B di A2 donne

Domenica 22 dicembre ore 17 Trasporti Bressan Offanengo – Tenaglia Abruzzo Volley, Volley Hermaea Olbia – Tecnoteam Albese Volley Como, Itas Trentino – Futura Giovani Busto Arsizio.

U.S. Esperia Cremona – Nuvoli’ Altafratte Padova, Imd Concorezzo – Narconon Volley Melendugno.

Classifica del girone B di serie A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 27 (9 – 2); Itas Trentino 26 (10 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 19 (6 – 5); Narconon Volley Melendugno 18 (6 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 18 (6 – 5); U.S. Esperia Cremona 18 (5 – 6); Volley Hermaea Olbia 17 (6 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 12 (4 – 7); Imd Concorezzo 8 (2 – 9); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 10).