Albese Volley: una bella Tecnoteam chiude al 2° posto al 43° Trofeo Mimmo Bellomo

Un'ottima Albese Volley chiude al secondo posto il 43° Trofeo Mimmo Bellomo, bel quadrangolare andato in scena nel weekend scorso a Castellanza. Dopo aver battuto in semifinale il Mondovì, la Tecnoteam ieri si è arresa a testa alta in finalissime alle padroni di casa della Futura Volley Busto che si sono imposte per 3-1.

Un'altra prestazione convincente però per le ragazze di coach Mauro Chiappafreddo che pur privo delle due straniere Bulaich e Zatkovic (che hanno terminato l'impegno con le rispettive nazionali al torneo Preolimpico e a breve arriveranno ad Albese) continua a gonfie vele la preparazione verso il debutto nel campionato di serie A2 femminile.

Il tabellino della finalissima

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-1

Parziali: 25-19; 23-25; 21-25; 21-25

Futura Volley Giovani : Monza 2, Zanette 23, Rebora 7, Furlan 10, Conceicao 5, Cvetnic 16, Bonvicini (L), Citterio, Tonello 5, Bosso 3, Del Core 1. ne. Bresciani, Pomili, Osana (L2). All. Amadio

Tecnoteam Albese Volley Como: Nicolini 2, Veneriano 7, Meli 11, Zanotto 13, Longobardi 20, Patasce 10. Fiori libero, non entrate Bernasconi, Minotti, Molteni, Brandi, Parini e Pirovano, Radice libero2. Coach Chiappafreddo, vice Cardinali.

Questo il programma del Torneo

Sabato 23 le due semifinali: ore 18, Albese – Mondovì 3-0, a seguire Futura Volley- Picco Lecco 3-1.

Domenica 24 la finalissima TecnoteamAlbese Volley- Futura Volley Busto 1-3.