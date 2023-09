Albese Volley: una bella Tecnoteam ha vinto il Torneo Marco Negri a Lecco

Domenica vincente per l'Albese Volley che al Bione di Lecco ieri ha conquistato con pieno merito il Trofeo Marco Negri alla Memoria, superando con un doppio 3-0 sia le padroni di casa della Picco che le emiliane della Volley Modena. Un bel triangolare amichevole che ha visto protagonista la Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo che ha potuto ruotare tutte le ragazze a sua disposizione (ad eccezione delle due straniere Zatkovic e Bulaich ancora assenti) ottenendo risposte importanti da tutte. Un altro doppio passo avanti importante sulla strada che porterà la squadra albesina verso il debutto in campionato in programma a Casnate l'8 ottobre contro la Futura Busto.

Il tabellino

Parziali 23-25; 18-25; 23-15.

Tecnoteam Albese Volley Como: Nicolini 1, Meli 5, Veneriano 8, Zanotto 7, Longobardi 20, Patasce 8, Fiori libero, Bertini ne, Minotti ne, Gerundino ne, Bernasconi C, Bernasconi G 4, Brandi, Radice Libero 2. All. Chiappafreddo

Parziali 15-25; 20-25; 15-25