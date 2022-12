Albese Volley: si è aperto male il girone di ritorno per il club brianzolo in serie A2 donne.

Albese Volley, una brutta Tecnoteam va a... Picco: a Lecco travolta 3-0

Finisce male il 2022 della Tecnoteam che ha aperto nel peggiore dei modi il girone di ritorno del campionato di A2 femminile. Ieri infatti la squadra albesina è colata a Picco a Lecco battuta con un netto 3-0 dalle padroni di casa della Orocash che si sono imposte con meritato 3-0 bissando il successo del match inaugurale dell'andata.

A fine gara niente alibi nelle poche parole di coach Mauro Chiappafreddo:

"Partita deludente. Non siamo riusciti a fare risultato, dispiace per la società e per i nostri tifosi che ci seguono".

Ora qualche giorno di sosta e poi la Tecnoteam tornerà in palestra per preparare il prossimo impegno il primo del 2023 fissato per venerdì 6 gennaio in casa contro l'Itas Trentino.

Il tabellino di OROCASH LECCO - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-0

Parziali 25-18, 25-21, 25-17

OROCASH LECCO: Rimoldi 1, Lancini 9, Piacentini 8, Bracchi 15, Zingaro 14, Albano 10, Bonvicini (L), Bassi 1. Non entrate: Tresoldi, Belloni, Casari, Citterio. All. Milano.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 1, Nardo 6, Veneriano 5, Stroppa 13, Pinto 6, Gallizioli 7, Rolando (L), Cantaluppi 4, Conti, Badini, Cassemiro, Nicoli. Non entrate: Bernasconi, Radice (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Marigliano, Jacobacci

Risultati 1° turno di ritorno girone A serie A2 donne

Itas Trentino-Valsabbina Millenium Brescia 0-0 Non ancora disputata

Futura Giovani Busto Arsizio-Lpm Bam Mondovi’ 3-0 (25-22, 25-14, 28-26)

Orocash Lecco-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)

Club Italia-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-13, 27-25, 25-23)

Bsc Materials Sassuolo-Emilbronzo 2000 Montale 3-1 (25-18, 30-32, 25-22, 25-19)

Chromavis Eco Db Offanengo-D&a Esperia Cremona 3-2 (25-19, 24-26, 25-20, 21-25, 19-17)

Classifica girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia 28 (9 – 2); Futura Giovani Busto Arsizio 25 (9 – 3); Itas Trentino 24 (7 – 4); Bsc Materials Sassuolo 23 (8 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 6); Volley Hermaea Olbia 16 (6 – 6); Orocash Lecco 15 (5 – 7); D&a Esperia Cremona 15 (4 – 8); Chromavis Eco Db Offanengo 14 (5 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 7); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 8); Club Italia 9 (3 – 9).

Programma del 2° turno di ritorno girone A serie A2 donne

Venerdì 6 gennaio ore 17 Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Trentino

Sabato 7 gennaio ore 17.30 D&a Esperia Cremona – Club Italia

Domenica 8 gennaio

Emilbronzo 2000 Montale – Futura Giovani Busto Arsizio

Valsabbina Millenium Brescia – Bsc Materials Sassuolo

Lpm Bam Mondovi’ – Orocash Lecco

Volley Hermaea Olbia – Chromavis Eco Db Offanengo