Albese Volley una grande Tecnoteam fa sua gara1 sbancando Cremona 3-1

Albese Volley ieri sera si è giocata l'andata di semifinale dei playoff di B1 femminile

Albese Volley mercoledì 9 in casa gara 2 per chiudere i conti e volare in finalissima contro la Picco Lecco

Grande prestazione dell'Albese Volley che mette a segno il primo punto vincente in gara1 della semifinale playoff di B1 femminile. Ieri sera la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo ha sbancato il campo dell'Esperia Cremona con un secco quanto meritato 3-1 al termine di una vera battaglia sportiva come aveva previsto alla vigilia il tecnico. La gara1 della semifinale play-off per la promozione in A2, spostata di una settimana per i problemi di Covid dell’Esperia Cremona, ha confermato il buon momento di capitan Gabbiadni e compagne che hanno sofferto ad inizio di primo set ma poi una volta carburato hanno tenuto in pugno la gara. Vinto il primo set 24-26, Albese ha concesso il bis con autorità vincendo anche il secondo per 17-25. Parziale reazione delle locali che si sono aggiudicate il terzo set per 25-17 ma hanno poi dovuto alzare bandiera bianca alla progressione di Carlotta Zanotto e compagne che hanno chiuso i conti vincendo la quarta partita per 25-16. Ora la serie si sposta ad Albese dove mercoledì 9 andrà in scena il ritorno (ore 21, sempre a porte chiuse). In palio il passaggio alla finale per la A2 dove è già approdata la Picco Lecco che ieri ha battuto 3-0 in casa Palau ribaltando così a suo favore la serie.