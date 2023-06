Albese Volley: continua il mercato della società brianzola di serie A2 donne.

Albese Volley: una nuova schiacciatrice per la Tecnoteam, è Marika Longobardi

Continua a suon di colpi grossi il mercato dell'Albese Volley. Dopo avere dato il benvenuto a Silvia Fiori e all'argentina Daniela Bulaich ecco che la società del presidente Graziano Crimella ha annunciato l'ingaggio anche di Marika Longobardi schiacciatrice proveniente dalla Lpm Mondovì in serie A2.

Nata a Cava dei Tirreni il 2 marzo del 1998 Marika ha iniziato in serie B1 per poi sbarcare in A2 nel 2021 prima a Modica e poi a Mondovì. Nel recente passato ha anche affrontato la Tecnoteam Albese per quattro volte negli ultimi due campionati mettendosi sempre in grande evidenza per efficacia e qualità di gioco.

Ora è pronta a vivere una nuova tappa della sua carriera vestendo proprio la maglia della Tecnoteam.