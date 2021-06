Albese Volley una super Tecnoteam sbanca Lecco e ora ha nel mirino la serie A2

Albese Volley grande vittoria del club brianzolo in gara 1 di finale promozione.

Albese Volley la partita di ritorno è in programma sabato 26 giugno alla palestra Pedretti alle ore 21

E' a un passo dal paradiso l'Albese Volley dopo la grande impresa compiuta sabato scorso in gara1 della finalissima di serie B1 femminile. Già perché la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo sabato sera è stata protagonista di una vittoria forse storica andando a sbancare il Bione di Lecco nel match d'andata contro la Picco domata con un secco e meritatissimo 3-1. Una super Tecnoteam che ha buttato in campo cuore grinta ma anche talento e tanta voglia di vincere. Trascinate da una Carlotta Zanotto in versione wonder woman, le ragazze di coach Mucciolo hanno subito preso in mano la gara vincendo i primi due set. Nella terza frazione la Picco ha provato a riaprire il match ma ancora una volta "Otta" Zanotto e compagne sono salite in cattedra mettendo a segno l'ultimo punto decisivo che vale l'-1-0 nella serie. Ora manca solo l'ultima tappa di questo lungo ed esaltante percorso playoff della Tecnoteam. Forse la tappa più difficile ma anche la più suggestiva ed emozionate.. attesa da tempo in società. L'ultimo gradino per salire al paradiso della serieA2. L'ultimo passo sabato 26 giugno sarà in programma alla palestra Pedretti di Albese alle ore 21.

Felice e commosso il Presidente Graziano Crimella che ha voluto ringraziare un pò tutti al termine di gara1: "Oltre naturalmente alle giocatrici in campo e allo staff, voglio rivolgere un caloroso ringraziamento ai pochi sostenitori presenti ieri sera a Lecco. Avevamo diritto a pochissimi posti e li abbiamo destinati a genitori, mariti e compagni delle ragazze. Grazie di cuore per il caloroso tifo che ha ulteriormente spronato le giocatrici in campo". Tifo che ha accompagnato con calore la Tecnoteam anche dal parco comunale di Albese dove sabato scorso si sono radunati centinaia di tifosi con il sindaco Carlo Ballabio in testa. Tifosi che sono già pronti per sabato 26...con la speranza di festeggiare qualcosa di storico...

Il tabellino di gara1 PICCO LECCO – TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 1-3

(PARZIALI SET 17-25; 18-25; 25-15; 17-25)

PICCO LECCO: Dall’Igna 1, Lancini 9, Ratti 11, Valli 6, Grazia 15, Manzano 3, Lussana Libero, Martinelli 3, Mandaglio, Mainetti 1, Biava 2, Esposito ne. Coach Milano, vice Ficarra