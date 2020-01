Albese Volley Under13 ottimo esordio nella seconda fase

Albese Volley buone nuove dal settore giovanile femminile.

Albese Volley le baby orange corsare a Cadorago per 3-0

Buone nuove in casa dell’Albese volley non arrivano solo dalla prima squadra di serie B1 che ha chiuso seconda alla fine del girone d’andata ma anche dal suo settore giovanile femminile. Merito del team Under13 che ha iniziato nel migliore dei modi la nuova fase della sua stagione sportiva. Le ragazze del Cs Alba hanno debuttato benissimo andando a vincere meritatamente sul campo dell’Olimpia Volley di Cadorago con un perentorio 3-0. Un successo che però non è stato facile visto che le locali hanno tenuto testa in tutti e tre i set alle brave orange. Le Under13 del CS Alba torneranno in campo per la prossima gara domenica 9 in casa del Lipomo.

Il tabellino di Olimpia Volley Cadorago -Cs Alba 0-3

Parziali 22-25, 23-25, 20-25

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU