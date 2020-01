Albese Volley Under14 sconfitte in casa dal Turate.

Albese Volley risultati dal settore giovanile femminile.

Albese Volley a riposo le Under18 e la serie B1

Con il campionato femminile di serie B1 fermo per la Coppa Italia e le Under18 a riposo, unica squadra giovanile dell’Albese Volley che ha giocato nelle ultime ore è stata quella Under14. lLe baby Arancioni però sono state battute sul campo amico dal forte Turate per 3-0. E pensare che il primo set era partito molto bene per le orange avanti a lungo per poi cedere 22-25. Equilibrio anche nel secondo set fino al 22-22 e poi l’allungo ospite. Più agevole invece il successo turatese nel terso zet. Prossima gara per Alba domenica, in casa, contro l’Olimpia Volley.

Il tabellino di Cs Alba – Pall Turate 0-3

parziali set 22-25,. 22-25, 11-25

