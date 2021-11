Albese Volley under16 on fire: che bel colpo esterno contro la Kaire Sport 

pallavolo femminile giovanile

Albese Volley i risultati del vivaio rosa del club brianzolo nel weekend scorso .

Albese Volley i risultati del vivaio rosa del club brianzolo nel weekend scorso.

Albese Volley per le under18 netto stop casalingo contr il Longone

Una vittoria e una sconfitta questo il bilancio in perfetta parità per le squadre femminili del settore giovanile dell'Albese Volley rimediato nell'ultimo weekend. Successo corsaro per la formazione Under16 che ha sbancato con un secco 3-0 il campo della Kaire Sport Lurate. Sconfitta con pari moneta invece per le Under18 albesine travolte in casa dal Volley Longone. Turno di riposo invece per il team Under14 del CS Alba. Intanto prosegue a gonfie vele anche l'attività del minivolley della CS Alba tra allenamenti e tanto divertimento.

UNDER 18: stop casalingo contro il forte Longone Tabellino di Pall. Lipomo/Alba- Volley Longone 0-3 parziali 18-25, 12-25, 14-25

Prossima gara per le Under18 è in programma lunedì 15 novembre in casa contro la CDG.