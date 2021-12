Albese Volley, Under18 bel colpo esterno in rimonta a Cernobbio

News di pallavolo giovanile

Albese Volley: cadono in casa per 1-3 le Under14 contro l'Alto Lambro

Una vittoria in rimonta e una sconfitta interna questo l'ultimo bilancio dal campo per le squadre del settore giovanile rosa dell'Albese Volley. A segno le under18 corsare a Cernobbio mentre le baby U14 sono state sconfitte in casa.

Under 18: bel colpo esterno in rimonta al tie break in riva al lago Vincono le Under18 del Lipomo/Alba corsare sul lago di Como in casa del Cernobbio per 2-3 in rimonta. Dopo essere andate sotto 0-2 le albesine sono state protagoniste di un'incredibile reazione andando a vincere al tie break. Le U18 torneranno in campo domenica 5 dicembre tra le mura amiche contro il Figino. Il tabellino di Pallavolo Cernobbio - Pall Lipomo Alba 2-3

Parziali 25-13, 25-15; 20-25; 10-25; 16-18

Lipomo Alba: Morlotti, Mombelli, Bosisio, Conte, Marangelli Martina, Mosconi, Pirovano, Lap, Fusaro, Dosi.

Under 14: ko a domicilio contro Alto Lambro Stop casalingo invece per le baby Under14 albesine che si sono dovute arrendere alle pari età dell'Alto Lambro per 1-3 dopo che erano andata in vantaggio vincendo il primo set 25-22. Le Under14 del Lipomo/Alba torneranno in campo già questa sera 1 dicembre ancora in casa contro le pari età del Longone. Il tabellino di Lipomo Alba - Alto Lambro 1-3 Parziali 25-22. 17-25. 16-25. 16-25