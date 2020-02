Albese Volley Under18 travolte dal Valbreggia

Albese Volley risultati del settore giovanile femminile.

Albese Volley Under14 cadono in casa con l’Olimpia

L’ultimo fine settimana non ha portate buone notizie per il settore giovanile dell’Albese Volley che ha salutato le sconfitte sia della squadra Under18 che di quella Under14.

Under 18: brutto tonfo con Valbreggia

Brutta prestazione e bruta sconfitta per le arancioni Unde18 cadute sul campo del Valbreggia per 3-0. Per due set però le arancioni hanno lottato a viso aperto cedendo solo nel finale. Le under18 cercheranno il pronto riscatto già dalla prossima gara un programma giovedì 6 febbraio in casa contro la Kaire Sport

Il tabellino Valbreggia volley – Cs Alba 3-0

Parziali 25-20, 26-24, 25-18

Under 14: ko casalingo con l’Olimpia

Sopo casalingo per le baby orange battute in casa dall’Olimpia Volley per 3-0. Dopo un buon primo set giocato alla pari le altre due partite hanno visto le albesine sempre all’inseguimento. Le arancioni tornerà in campo domenica 9 febbraio in casa contro Montesolaro

Il tabellino di Cs Alba – Olimpia volley 0-3

Parziali 21-25, 17-25, 16-25

