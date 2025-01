Albese Volley utile test con Club Italia in vista della sfida domenicale contro Melendugno

Svanite le ultime speranze di qualificarsi per la Poule Promozione ora l'Albese Volley è concentrata a chiudere il meglio possibile la regular season di serie A2 femminile e le ultime due gare. A cominciare dalla sfida più imminente in programma domenica 26 in Puglia contro la Narconon Volley Melendugno. La Tecnoteam partirà già sabato ma intanto ha disputato un allenamento congiunto a Milano ospite del Club Italia, giovane formazione di serie B1. Un utile test voluto da coach Mauro Chiappafreddo per preparare al meglio la delicata trasferta in terra pugliese contro Melendugno che all'andata, nel match del 24 novembre scorso, sbancò Casnate per 1-3.

Programma del 7° turno ritorno girone B A2 donne

Domenica 26 gennaio ore 17:00 Trasporti Bressan Offanengo – Nuvoli’ Altafratte Padova,

Itas Trentino – Volley Hermaea Olbia, Tenaglia Abruzzo Volley – Futura Giovani Busto Arsizio, Imd Concorezzo – U.S. Esperia Cremona, Narconon Volley Melendugno – Tecnoteam Albese Volley Como.

Classifica girone B A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 37 (13 – 3); Itas Trentino 35 (13 – 3); Narconon Volley Melendugno 30 (10 – 6); Nuvoli’ Altafratte Padova 28 (9 – 7); Trasporti Bressan Offanengo 27 (9 – 7); U.S. Esperia Cremona 27 (8 – 8); Volley Hermaea Olbia 23 (8 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 19 (6 – 10); Imd Concorezzo 9 (2 – 14); Tenaglia Abruzzo Volley 5 (2 – 14).