Albese Volley sono giornate importanti per il club brianzolo di serie A2 donne.

Albese Volley vacanze finite: giovedì 25 agosto si raduna la Tecnoteam 2022/23

Vacanze finite in casa dell'Albese Volley che giovedì 25 agosto 2022 si è radunata presso il Centro Civico comunale per la prima presentazione a tifosi e stampa della squadra che parteciperà al campionato di serie A2 2022/23. In attesa del "primo giorno di scuola" la società del presidente Graziano Crimella ha conosciuto il cammino che l'attende nella regular season del girone A. Pronti via e subito i calendario ha riservato alla Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo un debutto casalingo speciale con il derby contro la Picco Lecco, a cui seguiranno le trasferte a Trento e Mondovì.

Questa la prima giornata completa di serie A2 del 23-24 ottobre

Valsabbina Millenium Brescia - Itas Trentino

LPM BAM Mondovì - Futura Giovani Busto Arsizio

Tecnoteam Albese Volley Como - Picco Lecco

Volley Hermaea Olbia - Club Italia

Emilbronzo 2000 Montale - BSC Materials Sassuolo

U.S. Esperia Cremona - Chromavis Eco DB Offanengo

Questo il calendario della regular season per la Tecnoteam

1° turno Tecnoteam Albese Volley - Picco Lecco ANDATA 23 ottobre 2022 - RITORNO 26 dicembre 2022

2° turno Itas Trentino - Tecnoteam Albese Volley ANDATA 30 ottobre 2022 - RITORNO 8 gennaio 2023

3° turno LPM BAM Mondovì - Tecnoteam Albese Volley ANDATA 6 novembre 2022 - RITORNO 15 gennaio 2023

4° turno Tecnoteam Albese Volley- Offanengo ANDATA 9 novembre 2022 - RITORNO 18 gennaio 2023

5 ° turno Tecnoteam Albese Volley Esperia Cremona- ANDATA 13 novembre 2022 - RITORNO 22 gennaio 2023

6° turno Volley Hermaea Olbia - Tecnoteam Albese Volley ANDATA 20 novembre 2022 - RITORNO 5 febbraio 2023

7° turno Tecnoteam Albese Volley Como - Club Italia ANDATA 23 novembre 2022 - RITORNO 8 febbraio 2023

8° turno Emilbronzo 2000 Montale - Tecnoteam Albese ANDATA 27 novembre 2022 - RITORNO 12 febbraio 2023

9° turno Tecnoteam Albese- Valsabbina Millenium Brescia ANDATA 4 dicembre 2022 - RITORNO 19 febbraio 2023

10° turno Tecnoteam Albese- Futura Giovani Busto ArsizioANDATA 11 dicembre 2022 - RITORNO 26 febbraio 2023

11° turno BSC Materials Sassuolo - Tecnoteam Albese ANDATA 18 dicembre 2022 - RITORNO 5 marzo 2023

La Tecnoteam Albese 2022/23

2 Veneriano Martina (centrale, confermata)

3 Bernasconi Giorgia (centrale, nuova)

4 Nicolini Cecilia (palleggiatrice, nuova)

6 Nicoli Claudia (palleggiatrice, nuova)

7 Cantaluppi valentina (banda, nuova)

8 Gallizioli Michela (centrali, confermata)

9 Federica Stroppa (opposta, nuova)

10 Cassemiro Mariana (banda, nuova)

11 Badini Beatrice (centrale, ritorno)

13 Pinto Chiara (banda, confermata)

15 Conti Alessia (opposta, nuova)

14 Rolando Elena (libero, ritorno)

17 Nardo Alice (banda, confermata)

18 Radice Elena (libero, nuova)

Staff tecnico 2022/23

Coach Mauro Chiappafreddo (nuovo)

Vice David Cardinali (confermato)

Assistente Davide Biffi (confermato)