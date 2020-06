Albese Volley Valentina Facco firma per il terzo anno con la Tecnoteam

Albese Volley nuova conferma pesante per il club del presidente Crimella.

Albese Volley la forte opposta di Padova ha rinnovato e vestirà ancora la maglia numero 3 del CS Alba

Il mosaico dell’Albese Volley che parteciperà al campionato di serie B1 femminile 2020/21 prende sempre più forma con un altro tassello importante. Dopo gli innesti dei due nuovi acquisti Caterina Cialfi e Michela Gallizioli, ma anche i rinnovi di Beatrice Badini, Carlotta Zanotto, Elena Rolando, Angela Gabbiadini, Fabiola Facchinetti, Ylenia Migliorin e Sonia Galazzo ecco che in queste ore è arrivata un’altra conferma pesante quella di Valentina Facco. Per il terzo anno di fila quindi la forte opposta di Padova vestirà la maglia numero 3 della Tecnoteam e sarà un punto di forza del team diretto da coach Mucciolo per la soddisfazione dello staff tecnico e di tutta la società del presidente Graziano Crimella.