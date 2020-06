Albese Volley Valentina Facco: “La Tecnoteam è come una famiglia”

Albese Volley parla l’opposta veneta riconfermata dal club del presidente Crimella.

Albese Volley “Sarà la mia terza stagione qua e non vedo l’ora di ricominciare, sono carica e determinata”

Non vede l’ora di iniziare la sua terza stagione in maglia Albese Volley Valentina Facco che da poche ore ha rinnovato con il club del presidente Graziano Crimella. La 27enne opposta di Padova sarà ancora un punto di forza del team diretto da coach Cristiano Mucciolo.

“Sono davvero molto felice di poter indossare per la terza stagione consecutiva la maglia del CS Alba. Da quando sono arrivata qui, ho trovato una società seria, affidabile, con persone calorose, sempre disponibili, che amano questo sport e mettono anima e corpo in quello che fanno. Insomma una grande famiglia in cui mi sono subito sentita accolta a braccia aperte. In queste due stagioni la famiglia è cambiata ma la passione e l’affetto dimostrati sono sempre gli stessi e sono felicissima di sentirmi di nuovo a “casa” ad Albese. In questi mesi la lontananza dalla pallavolo si è fatta sentire. Mi è mancata la quotidianità con la mia squadra, ridere in spogliatoio, sfidarci in campo, ma soprattutto mi sono mancate le sensazioni del campo: l’adrenalina, gli sguardi, l’esultanza dopo un punto. Non vedo l’ora di tornare a divertirmi ed emozionarmi insieme alle mie vecchie compagne, a quelle nuove e ovviamente a tutti i nostri tifosi. Loro sono sempre stati un punto di forza per Albese, il settimo giocatore in campo, sempre pronti ad incitarci e sostenerci. Non si sono mai tirati indietro, ci hanno seguito anche nelle trasferte più lontane e per questo spero di rivederli tutti prestissimo al palazzetto”.

“Voglio ringraziare lo staff e la società per la fiducia che hanno riposto in me. Inoltre sono molto contenta dell’arrivo di Cialfi e Gallizioli, non le conosco come persone ma sono due grandi giocatori, con un curriculum di tutto rispetto ed esperienze in categorie superiori. Sono sicura che il loro apporto sarà di fondamentale importanza per la squadra. Sono contenta di ritrovare tante compagne riconfermate ma ci tengo però a fare un grandissimo in bocca al lupo anche a tutte le altre mie compagne, Sonia, Ylenia, Samantha, Fabiola e Giorgia. Spero che possano vivere una stagione ricca di soddisfazioni”.

E a chi vede la Tecnoteam come una delle favorite della prossima B1 femminile?

“Gli obiettivi sono ambiziosi e questo mi carica ancora di più! La voglia di tornare in campo dopo l’improvviso stop dello scorso febbraio è davvero tanta e sapere che si punta in alto mi rende ancora più determinata. Spero che i sacrifici e il duro lavoro ci consentano di ripartire subito alla grande e di raggiungere il traguardo. Sono galvanizzata e molto carica. Ma ora è difficile dire che campionato sarà il prossimo certo sarà una stagione tutta da scoprire. Sicuramente ci sarà da lottare con le unghie e con i denti, senza sottovalutare nessuno, e cercheremo di prepararci al meglio fin da subito per farci trovare pronte ad ogni battaglia!”