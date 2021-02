Albese Volley Valentina Facco: “Mercoledì contro Palau per fare bottino pieno”

Albese Volley chiuso il girone d’andata il club guarda già al prossimo impegno di B1.

Albese Volley la Tecnoteam apre il ritorno con il turno infrasettimanale in casa alle ore 15,30 contro Capo d’Orso

Concluso il girone d’andata è tempo di un primo bilancio in casa dell’Albese Volley che vede la squadra di coach Cristiano Mucciolo al secondo posto, a una sola lunghezza dalla capolista Picco Lecco. Per la Tecnoteam quattro vittorie nette e una sola sconfitta al tie break subita proprio a Lecco. Nell’ultimo turno netto 3-0 di Albese contro Novate mentre nel posticipo la Picco Lecco ha sbancato con identico punteggio il campo di Orago.

Archiviata, come detto l’andata, è già tempo di pensare al primo turno di ritorno che si apre mercoledì 24 marzo con un impegno infrasettimanale delicato che vedrà la Tecnoteam ospitare le temibili sarde della Capo d’Orso Palau già battute all’andata. Un match importante per morale e classifica da affrontare al meglio come ha sottolineato Valentina Facco che sabato scorso ha vestito i gradi di capitana della Tecnoteam vista l’assenza di Angela Gabbiadini:

“Per me è stato un onore – dice Valentina – sono stata davvero contenta di fare il capitano e spero di avere sostituito al meglio Angela. Ora dopo la domenica di riposo abbiamo solo due giornate per preparare al meglio sia tatticamente che tecnicamente il turno infrasettimanale che ci vedrà opposte mercoledì in casa nostra contro il Palau squadra tosta che vanta giocatrici di nome e di grandi valori. Ecco perchè dobbiamo arrivare pronte e preparate per fare bottino pieno. Ai nostri tifosi chiedo sempre di seguirci in diretta su social, abbiamo bisogno d voi”.