Albese Volley weekend di lavoro per la Tecnoteam e martedì prossimo terzo test con Lecco

Albese Volley continua il precampionato del club brianzolo di serie A2 femminile

Albese Volley giovedì 16 invece premiazione in Regione Lombardia, mentre è tornato in campo anche il settore giovanile

Weekend di lavoro per l'Albese Volley che sulla strada che porta al debutto nel campionato di serie a2 femminile in programma per il 10 ottobre sul campo di Soverato, continua ad allenarsi sotto la regia dello staff diretto da coach Cristiano Mucciolo. La Tecnoteam ha già giocato due amichevoli la prima sul campo della Igor Novara e settimana scorsa una seconda al Centro Pavesi di Milano contro le giovani del Club Italia. Due buoni allenamenti congiunti che sono serviti al team di coach Mucciolo per incominciare a oliare i meccanismi, trovare equilibri e acquisire il ritmo partita. Obiettivi che saranno riproposti anche martedì sera quando la Tecnoteam disputerà un terzo test al Bione di Lecco contro la Picco rivale storica e avversaria proprio nella finale playoff che ha consegnato al team albesino la promozione in serie A2. Ricordiamo poi che giovedì prossimo la Tecnoteam sarà ospite a Palazzo Pirelli, sede della Regione Lombardia, dove sarà ricevuta e premiata per la promozione in A2 di fine giugno.

In campo anche il settore giovanile del CS Alba

oltre alla prima squadra in casa dell'Albese Volley è tornato in campo anche il suo settore giovanile. Le prime a riprendere l'attività sono state le squadre Under14 e Under16, poi da questa settimana è toccato alle Under18 agli ordini di coach David Cardinali. E la prossima settimana sarà la volta del minivolley con prove gratuite aperte a tutte le bambine e bambini nati tra il 2010 e il 2015. Gli allenamenti si svolgeranno presso la palestra di via Roncaldier ad Albese con Cassano nei seguenti orari:

martedì ore 17.30-19.30 per i nati 2010-12

giovedì ore 17.30-19.30 per i nati 2013-15

Venerdì ore 17.30-19.30 per i nati 2013-15

Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare la società al tel. 3388108068 (Maurizia).