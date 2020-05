Albese Volley, Zanotto: “Felicissima di proseguire il progetto con la Tecnoteam”

Albese Volley: le dichiarazioni di Carlotta Zanotto dopo il suo rinnovo.

Albese Volley la schiacciatrice veneziana: “La società ha creduto in me”

All’indomani della conferma ufficiale in maglia dell’Albese Volley, Carlotta Zanotto dalla sua Venezia ha rilasciato le prime parole in vista della sua seconda stagione in maglia Tecnoteam con cui affronterà ancora il campionato di serie B1 femminile.

“Sono felicissima di proseguire questo progetto con Albese – dice Carlotta Zanotto – Avevamo lavorato tanto e stavamo creando qualcosa di bello, di speciale e nostro! La società ha creduto in me e nella squadra e la riconferma ne è la prova. Spero di divertirmi ancora tanto con Albese e portare avanti insieme i nostri progetti. Non vedo l’ora di rivedere tutti, società, staff, compagne e tifosi e tornare a giocare tutti insieme!! A presto, Otta”.

Dopo l’innesto della new entry Cialfi e dei rinnovi di Badini prima e Zanotto poche ore fa, ora si attendono altre news dal quartiere generale del presidente Graziano Crimella e del suo staff.