Alebbio Como vede la finale, Tavernerio-Cermenate alla bella

Sono iniziate le serie di semifinali playoff nel girone E lariano. Nella parte alta del tabellone l’Alebbio Como si è portato 1-0 contro il Playground Team grazie al successo casalingo di venerdì e ora ha ben due match point per volare in finale. Si deciderà alla bella invece la seconda finalista tra Tavernerio e Virtus Cermenate visto che le prime due partite si sono risolte con vittorie casalinghe. Nei playout invece dopo la salvezza del Guanzate contro Turate, si deciderà alla bella la serie tra SB’83 Cermenate e Sant’Ambrogio Mariano Comense.

Semifinali playoff girone E

Prima serie: Gara 1 venerdì 15 maggio Alebbio Como-Playground Team 74-61, gara 2 martedì 19 ore 21.30 Playground Team-Alebbio, eventuale gara3 venerdì 22 Alebbio-Playground

Seconda serie: Gara1 Tavernerio-Virtus Cermenate 77-56, gara 2 sabato 16 maggio Virtus Cermenate-Tavernerio 57-52, gara 3 venerdì 22 ore 21.15 Tavernerio-Virtus Cermenate

Risultati quarti di finale playoff girone E

Gara 1: giovedì 30 Tavernerio-Villa Guardia 75-50; sabato 2 maggio ore 21.15 Alebbio Como-Erba 75-96; lunedì 4 ore 21.30 Lomazzo-Playground Team 58-56 ; martedì 5 ore 21.15 Virtus Cermenate-Senna 52-42.

Gara 2: martedì 5 ore 21 Villa Guardia-Tavernerio 43-57 (0-2); mercoledì 6 Erba-Alebbio 54-61 (1-1), Playground Team-Lomazzo 55-49; venerdì 8 ore 21.30 Senna-Virtus Cermenate (0-2).

Gara 3: Lomazzo-Playground Team 56-66; (1-2) domenica 10 ore 20-30 Alebbio Como-Erba 72-62 (2-1)

Playout semifinali girone E

Gara 1: giovedì 7 maggio SB’83 Cermenate-Mariano Comense 62-52 ; domenica 10 Guanzate-Turate 59-50,

Gara 2: martedì 12 ore 21 Basket 2000 Turate-Guanzate 40-49, Guanzate salva

giovedì 14 ore 21.30 Sant’Ambrogio Mariano-SB’83 Cermenate 64-57. Serie 1-1

Gara 3: martedì 19 maggio ore 21-30 SB’83 Cermenate-Mariano