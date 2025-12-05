Alebbio da 10 e lode sbanca Cermenate, colpo Cucciago che stoppa Guanzate

Nel girone E del campionato di Divisione Regionale 3 si sono giocate ieri sera due gare molto importanti per il 10° turno d’andata.

Le gare

A Cermenate la capolista Alebbio Como ha messo a segno la decima vittori consecutiva che le permette di mantenere imbattibilità e primato solitario. Il colpo grosso invece lo hanno centrato i Cucciago Bulls che hanno fermato la marcia dell’OSG Guanzate che non perdeva da cinque gare. Stasera il cartellone propone tre gare interessanti quali Villa Guardia-Virtus Cermenate e i due derbissimi Albavilla-Erba e Senna-Mariano.

Il programma del 10° turno d’andata, girone E

Mercoledì 3 dicembre ABC Lomazzo-Tavernerio 70-72; giovedì 4 ore 20 Cucciago-Guanzate 47-46, 21.30 Sb’83 Cermenate-Alebbio Como 64-72, venerdì 5 ore 21 Villa Guardia-Virtus Cermenate, 211.5 Albavilla-Erba, 21.30 Senna-Mariano; martedì 9 ore 21.30 Playground Team-Basket 2000 Turate.

La classifica aggiornata

Alebbio Como, Tavernerio 18; Virtus Cermenate 16; Guanzate 12; Playground Team, Senna 10; ABC Lomazzo, Cucciago Bulls 8; Villa Guardia, CDG Erba, SB’83 Cermenate, Sant’Ambrogio Mariano 6; Basket 2000 Turate, Albavilla 0.