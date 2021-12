Alessandro Frattini torna al Pool Libertas Cantù

Aveva salutato i colori canturini al termine della stagione 2019-2020, quella interrotta a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Ma a questa chiamata del presidente Ambrogio Molteni, Alessandro Frattini non ha saputo dire di no. Stagione scorsa e quella iniziata alla Gamma Chimica Brugherio, è già a disposizione di coach Matteo Battocchio e si sta allenando con il resto della rosa del Pool Libertas Cantù.

“Sono contento che Alessandro sia arrivato – commenta Battocchio – perché penso che sia un giocatore che possa fare bene. Ho parlato con lui, e l'ho trovato molto carico e molto entusiasta. È consapevole che la Serie A2 di adesso è un po' diversa da quella con sui si era confrontato nelle passate stagioni a Cantù, ma allo stesso tempo è molto deciso, e convinto delle proprie possibilità e dei propri mezzi. A lui ho chiesto di portarci un po' di 'legna' in attacco, di attenzione e palle toccate a muro, e soprattutto un po' di agonismo. Credo che possa ritagliarsi un ruolo molto importante in questa squadra, e sono contento che sia a disposizione già da domenica. Piano piano lo faremo entrare nei meccanismi di squadra e di gruppo”.

“Sono molto contento di tornare – dice 'Fratto' –: a Cantù sono stato molto bene nei miei tre anni qui, e non ho avuto nessun dubbio. So di trovare un bell'ambiente, sia per quanto riguarda la dirigenza, che lo staff medico, che tutti quelli che lavorano 'dietro le quinte'. Già quest'estate avevamo avuto qualche contatto, è andata un po' per le lunghe, ma ora ci siamo. Ho già parlato con il coach e l'ho trovato molto carico. Con la Gamma Chimica ci siamo incontrati in amichevole prima dell'inizio del campionato, e ho avuto una bella impressione della squadra. Penso che possiamo fare bene, andare in campo e giocarcela con qualsiasi squadra. Anche a livello personale mi aspetto di fare bene e crescere tanto. Sono molto entusiasta, carico, e non vedo l'ora di iniziare!”.