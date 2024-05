Alessandro Mattiroli nuovo allenatore del Pool Libertas

Cambio in panchina per il Pool Libertas Cantù: a coach Caporusso subentra Mattiroli, ex preparatore atletico della compagine.

Mattiroli torna a casa

Cambio in panchina per il Pool Libertas Cantù. Ma questa volta non si tratta di un volto nuovo. Il Coach designato a raccogliere l'eredità di Francesco Denora Caporusso è Alessandro Mattiroli, classe 1984, ed ex preparatore atletico della compagine del Presidente Ambrogio Molteni. Dal 2012, anno nel quale ha lasciato la società canturina, l'allenatore ex Yaka Volley ha perseguito parallelamente la carriera di preparatore atletico (ciliegina sulla torta la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Nazionale Seniores Femminile) e quella di Head Coach (miglior risultato: la promozione in Serie A3 Credem Banca, categoria alla quale poi Yaka Volley è stata costretta a rinunciare). Ora inizia per lui una nuova avventura in Serie A2 Credem Banca, che affronta con entusiasmo e voglia di fare bene.

Le parole del presidente

“Alessandro Mattiroli è una vecchia conoscenza della Libertas - dice il Presidente Ambrogio Molteni - avendo fatto il nostro preparatore atletico per tre anni in Serie B1 prima e per un anno al nostro primo campionato di Serie A2 nella stagione 2011/2012 poi. Dopo questa esperienza ha costruito un curriculum di primissimo ordine, comprensivo di partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in qualità di preparatore della Nazionale Femminile. Inoltre, e penso che sia un caso unico in Italia, è il Coach che ha portato un gruppo di giovani tutti della zona dello Yaka di Malnate in Serie A3 Credem Banca, e questo lo rende uno degli allenatori giovani più interessanti nel panorama pallavolistico della nostra provincia. Era stato da me già richiesto qualche anno fa senza successo, ed ora ha accettato la mia proposta di allenare la squadra che andremo a costruire con lui. Per lui è una nuova sfida, che ho subito capito che affronterà con grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Il palcoscenico della Serie A2 Credem Banca è sicuramente molto appetibile, e sono convinto che farà molto bene. Con questa scelta ho voluto, come già fatto in passato per esempio con Max Della Rosa, valorizzare le eccellenze del nostro territorio, che ci vede dopo 12 anni di Serie A2 affrontare nella prossima stagione la nostra tredicesima. In bocca al lupo Alessandro per questa nuova avventura!”.

Da preparatore ad allenatore

Ecco la dichiarazione di Mattiroli: “Ebbene sì, torno a Cantù - dice il neo-Coach canturino - ma questa volta da allenatore. Sono contentissimo di aver avuto questa opportunità, e ho deciso di accettare la sfida perché volevo cambiare i miei orizzonti. Ho fatto il preparatore atletico per tanti anni, ma portando avanti in parallelo la mia carriera da allenatore con Yaka Volley, con i quali abbiamo sì conquistato la Serie A3, ma alla quale purtroppo siamo stati costretti a rinunciare solo per cavilli burocratici. Avevo come obiettivo di fare un'esperienza in Serie A, quest'anno si è concretizzato con Ambrogio (il Presidente Molteni, ndr), e quindi ho deciso di lanciarmi. Il prossimo campionato sarà difficile perché il livello è molto alto, perché le squadre che salgono dalla Serie A3 sono molto attrezzate, e quindi la lotta per la salvezza sarà molto serrata. Nessuna squadra ha fatto un roster sottodimensionato, e quindi ci sarà molta bagarre nelle 'zone basse' della classifica. Ci rimboccheremo le maniche, lavoreremo sodo, ma la salvezza, che è il nostro obiettivo, è alla nostra portata anche se sarà difficile”.

La scheda di Mattiroli

E’ nato a Tradate, Varese, il 19 agosto del 1984. Carriera: 2003-2023: Pol. Intercomunale (allenatore Giov.); 2008-2024: Yaka Volley Malnate (allenatore Giov./D/C/B); 2006-2007: Pallavolo Olgiate (allenatore Giov.); 2008-2012: Cassa Rurale Cantù (B/A2 – preparatore atletico); 2012-2016: Nazionale Italiana Juniores e Pre-Juniores e Club Italia (preparatore atletico); 2012-2014: Dragons Lugano (preparatore atletico – Serie A Svizzera); 2014-2015: Powervolley Milano (preparatore atletico – Superlega); 2015-2023: UYBA Busto Arsizio (preparatore atletico – A femm.); 2016-2021: Nazionale Seniores Femminile (preparatore atletico); 2024-…: Pool Libertas Cantù (head coach – A2).

Palmares: Scudetto Under 13 (2012/2013); 2 scudetti svizzeri (2012/2013 e 2013/2014); Oro Mondiale Under 17 (22017); Argento Mondiale (2018); Bronzo Europei (2019): Oro Europei (2021).