Alice Maiocchi è ancora campionessa di 4enduro

È davvero instancabile la giovane biker Alice Maiocchi, che per il secondo anno di fila ha conquistato la vetta del podio al Campionato Nazionale 4enduro, portandosi a casa un bell’oro e il titolo di campionessa tra le allieve. A soli 15 anni ha già saputo distinguersi egregiamente per le sue capacità in uno sport che è per lei una grande passione. L’atleta che gareggia per Como Bike Experience, la cui sede si trova a Cucciago in via Stazione, si era persino aggiudicata un meritato terzo posto, pur a fronte di una gara in meno, alla finale dell’IES Italian Enduro Series dello scorso luglio, tenutasi ad Abetone in Toscana.

Le dichiarazioni del papà

Con l’ultima tappa del 4enduro, invece, disputata in quel di Pogno in provincia di Novara la scorsa domenica 29 settembre, Alice ha fatto il bis della vittoria ottenuta nel 2023, affrontando una gara non troppo complessa a livello tecnico, ma fisicamente piuttosto impegnativa.

"Gli 11 km di risalita per raggiungere le piste si sono fatti sentire, così come le due discese, una da 8 e l’altra da 10 minuti, tempistiche importanti per un finale di stagione, che hanno così alzato il livello della competizione - spiega Lorenzo Maiocchi, il papà - Serve una massima concentrazione per continuare a guidare a manetta per tutto questo tempo su rocce e sentieri scoscesi in mezzo ai boschi". "Sarà una gara di un livello superiore che Alice affronterà per la prima volta, una grande occasione e un’opportunità importante, indipendentemente dai risultati, già solo per il fatto di essere lì - conclude l’orgoglioso papà - Incontrerà ragazze della sua età che condividono la sua stessa passione provenienti da tutta Italia, con cui fare amicizia, divertirsi e socializzare".

"Questo sport per lei è pura adrenalina"

Ma Alice ce l’ha fatta e ha difeso il titolo di campionessa con i denti, replicando quanto fatto lo scorso anno come esordiente e dimostrando di essere cresciuta molto, grazie soprattutto all’esperienza maturata nel corso di una stagione ricca di competizioni che l'hanno portata in diverse zone dell'Italia, dal Friuli alla Toscana, riuscendo allo stesso tempo a conciliare lo studio e agli allenamenti.

"Questo sport per lei è puro divertimento adrenalinico, di fronte a certi risultati rimane sempre molto umile, a volte anche troppo - prosegue - Le faccio un po’ da mental coach, per aiutarla a realizzare quanto è riuscita a fare, per farle capire quanto sia brava e in gamba, e che vale molto, cerco di spronarla ad essere meno dura con sé stessa e a godersi di più queste esperienze uniche che sta avendo la possibilità di vivere".

Ora l'attende infatti un ultimo sforzo all'Isola d'Elba proprio questo week-end, dove si terrà l’assoluto Campionato Italiano MTB Enduro, che radunerà i migliori atleti nazionali.